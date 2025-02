Straciła panowanie nad autem, gdy z wyprzedzanej przez nią ciężarówki spadły kawałki lodu

Kawałki lodu spadły na bmw (zdj. ilustracyjne) Źródło: KMP w Ostrołęce

30-latka trafiła do szpitala po tym, jak jej auto wypadło z drogi i wjechało do rowu. Z ustaleń policji wynika, że kobieta straciła panowanie nad bmw, gdy z wyprzedzanej przez nią ciężarówki spadły na jej pojazd kawałki lodu.

Do wypadku doszło w poniedziałek rano w miejscowości Zabiele Wielkie w powiecie ostrołęckim. Z relacji policji wynika, że gdy kierująca bmw wyprzedzała ciągnik siodłowy daf, z naczepy na dach jej samochodu spadł lód.

- Siedząca za kierownicą 30-letnia kobieta straciła panowanie nad autem, zjechała na pobocze, a następnie znalazła się w rowie. Z obrażeniami ciała została odwieziona do szpitala - poinformował rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce nadkomisarz Tomasz Żerański.

Policjant dodał, że kierowca ciężarówki, który nie odśnieżył dachu pojazdu przed wyjazdem w trasę, poniesie konsekwencje tego zaniedbania. Będą one zależały od tego, jak poważne okażą się obrażenia ciała kierującej.

Nawet trzy tysiące złotych mandatu za nieodśnieżenie auta

Policjanci przypominają, że każdy kierowca przed wyruszeniem w trasę ma obowiązek do takiego przygotowania pojazdu, aby podczas jazdy nie zagrażał ani bezpieczeństwu osób nim podróżującym, ani innych uczestników ruchu. - I tu apel do kierowców: niech zadziała nasza wyobraźnia! Zalegający śnieg i zaszronione szyby ograniczają przecież widoczność, co bez wątpienia wpływa na bezpieczeństwo. Nieusunięte kawałki lodu mogą spaść na inne pojazdy. Łatwo może dojść do tragicznych w skutkach zdarzeń na drodze - powiedział nadkom. Żerański.

Za tego rodzaju zaniedbania kierowca może być ukarany grzywną w wysokości nawet do trzech tysięcy złotych. - W przypadku, gdy nieodśnieżony pojazd przyczyni się do spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym innym uczestnikom ruchu lub pasażerom, kierujący naraża się na kolejne konsekwencje prawne wynikające z kodeksu wykroczeń, które przewidują mandat karny nie niższy niż 1500 złotych. Sprawa może być też skierowana do sądu - podkreślił rzecznik.

Mundurowi apelują też do kierowców, by zwracali uwagę na poruszające się drogą nieodśnieżone pojazdy. - Kiedy jedziemy za samochodem pokrytym śniegiem lub za ciężarówką z naczepą, na której może zalegać lód, bądźmy przezorni dla własnego bezpieczeństwa - powiedział nadkomisarz.

Na początku stycznia informowaliśmy o podobnym wypadku na trasie S17 w pobliżu Garwolina. Pasażerka auta osobowego została zraniona bryłą lodu, która spadła z jadącej z naprzeciwka ciężarówki:

