Nastolatka zabrała ze sklepu kameleona, bo "chciała mu pomóc"

Nastolatka wielokrotnie przychodziła do jednego ze sklepów zoologicznych w Wyszkowie (Mazowieckie), by oglądać zwierzęta. W końcu postanowiła zabrać stamtąd kameleona wartego 1400 złotych, bo jak oświadczyła policjantom "kocha zwierzęta i chciała mu pomóc". Teraz odpowie za kradzież.

We wtorek do wyszkowskiej policji wpłynęło nietypowe zawiadomienie. W jednym ze sklepów zoologicznych w Wyszkowie skradziono żywego kameleona. Jak się okazało, kradzieży dokonała 15-latka, która wcześniej wielokrotnie miała przychodzić do sklepu i oglądać zwierzęta mieszkające w terrarium. Tak było i tym razem.

Uważała, że gad ma za mało miejsca

Miłośniczka zwierząt pod nieuwagę pracownicy sklepu, zabrała kameleona, a kiedy ta zorientowała się, że gada nie ma w terrarium, od razu rozpoczęła jego poszukiwania. Ku jej zdziwieniu, dziewczyna po pewnym czasie wróciła do sklepu i odłożyła zwierzaka na miejsce.

- W rozmowie z funkcjonariuszami powiedziała, że "kocha zwierzęta i chciała mu pomóc, bo uważa, że ma za mało miejsca w klatce" - zrelacjonowała podkomisarz Wioleta Szymanik z wyszkowskiej policji.

Kameleon bezpiecznie powrócił do sklepu, a sprawa kradzieży zwierzaka, będzie miała swój finał w sądzie rodzinnym.

