Policjanci odzyskali kradziony samochód, złodzieje próbowali spalić tablice rejestracyjne

Ktoś ukradł alfę romeo, wartą 124 tysiące złotych. Kiedy policjanci dotarli do podejrzanych, ci unikali rozmowy, a potem udawali, że nie mają pojęcia o co chodzi. Poszukiwany samochód jednak się odnalazł, wraz z częściowo spalonymi tablicami rejestracyjnymi. Przejęto też prawie 47 tysięcy sztuk papierosów.

"W domu było słychać, a nawet widać, co najmniej dwie osoby. Niestety nikt nie reagował na pukanie i dzwonienie do drzwi, policjanci polecili otwarcie drzwi, niestety nic to nie dało. Dopiero informacja o wejściu siłowym poskutkowała. W międzyczasie operacyjni widzieli, że kobieta i mężczyzna schodzili do piwnicy i garażu" - opisała w komunikacie podinsp. Joanna Węgrzyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII.