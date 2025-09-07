Rowerem wzdłuż "wukadki". Trasa ma mieć ponad 20 kilometrów

Kask na rower i hulajnogę. "Ciężko nam nadążyć z edukacją i prawodawstwem" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wiosną władze spółki WKD podpisały porozumienie z sześcioma gminami w sprawie opracowania szczegółowej koncepcji budowy trasy rowerowej wzdłuż torów podmiejskiej kolejki. Mają one prowadzić z Grodziska Mazowieckiego przez Milanówek, Brwinów, Podkowę Leśną, Pruszków i Michałowice do granic administracyjnych Warszawy.

Nowa trasa ma rozpoczynać się w rejonie stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska i będzie nią można dojechać aż do skrzyżowania torów z ulicą Badylarską na skraju stolicy i Opaczy-Wielkiej. W sumie będzie ona miała około 22 kilometrów.

Porozumienie w sprawi budowy drogi rowerowej wzdłuż linii WKD Źródło: Warszawska Kolej Dojazdowa

Asfaltowa nawierzchnia

Władze Grodziska Mazowieckiego są liderem przedsięwzięcia i w imieniu pozostałych samorządów ogłosiły pod koniec sierpnia przetarg na opracowanie koncepcji nowej trasy. Dokumentacja będzie później podstawą do przygotowania projektu i wykonania inwestycji. Zainteresowane firmy mają czas na składanie ofert do 10 września.

Plan zakłada, że do przebiegu nowej trasy zostaną włączone istniejące dziś odcinki dróg rowerowych w sąsiedztwie kolejki. Oznacza to, że wykonawca koncepcji będzie musiał zaplanować, w jaki sposób zostaną one zaadaptowane na potrzeby inwestycji. Docelowo cała trasa ma posiadać asfaltową nawierzchnię.

Mapa trasy rowerowej wzdłuż linii WKD Źródło: materiały przetargowe

Długa lista zadań

W ramach koncepcji powstaną także plany dotyczące odwodnienia oraz przeprawy przez istniejące przepusty i kładki. Wykonawca będzie także musiał przeprowadzić badania geologiczne, przygotować inwentaryzację zieleni i obiektów kolidujących z przebiegiem drogi, a także zaplanować jak usunąć ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą. Opracowanie obejmie też plan doświetlenia nowych nawierzchni, zwłaszcza w rejonach skrzyżowań z innymi ścieżkami i ulicami.

Jeśli znajdą się odcinki trasy, których budowa będzie wymagała wprowadzenia zmian na dotychczas istniejących drogach, wykonawca koncepcji będzie odpowiedzialny za opracowanie sposobu ich przebudowy.

Pociąg Warszawskiej Kolei Dojazdowej Źródło: ZagAlex/Shutterstock

Wykonawca koncepcji będzie musiał wziąć również pod uwagę obostrzenia wynikające z sąsiedztwa trasy z terenem kolejowym. Proponowane przez niego rozwiązania będą konsultowane z przedstawicielami WKD.

Firma wyłoniona w przetargu otrzyma czas na opracowanie koncepcji do 30 czerwca 2026 roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD