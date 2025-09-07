Rowerem wzdłuż "wukadki". Trasa ma mieć ponad 20 kilometrów

Wiosną władze spółki WKD podpisały porozumienie z sześcioma gminami w sprawie opracowania szczegółowej koncepcji budowy trasy rowerowej wzdłuż torów podmiejskiej kolejki. Mają one prowadzić z Grodziska Mazowieckiego przez Milanówek, Brwinów, Podkowę Leśną, Pruszków i Michałowice do granic administracyjnych Warszawy.
Nowa trasa ma rozpoczynać się w rejonie stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska i będzie nią można dojechać aż do skrzyżowania torów z ulicą Badylarską na skraju stolicy i Opaczy-Wielkiej. W sumie będzie ona miała około 22 kilometrów.
Asfaltowa nawierzchnia
Władze Grodziska Mazowieckiego są liderem przedsięwzięcia i w imieniu pozostałych samorządów ogłosiły pod koniec sierpnia przetarg na opracowanie koncepcji nowej trasy. Dokumentacja będzie później podstawą do przygotowania projektu i wykonania inwestycji. Zainteresowane firmy mają czas na składanie ofert do 10 września.
Plan zakłada, że do przebiegu nowej trasy zostaną włączone istniejące dziś odcinki dróg rowerowych w sąsiedztwie kolejki. Oznacza to, że wykonawca koncepcji będzie musiał zaplanować, w jaki sposób zostaną one zaadaptowane na potrzeby inwestycji. Docelowo cała trasa ma posiadać asfaltową nawierzchnię.
Długa lista zadań
W ramach koncepcji powstaną także plany dotyczące odwodnienia oraz przeprawy przez istniejące przepusty i kładki. Wykonawca będzie także musiał przeprowadzić badania geologiczne, przygotować inwentaryzację zieleni i obiektów kolidujących z przebiegiem drogi, a także zaplanować jak usunąć ewentualne kolizje z istniejącą infrastrukturą. Opracowanie obejmie też plan doświetlenia nowych nawierzchni, zwłaszcza w rejonach skrzyżowań z innymi ścieżkami i ulicami.
Jeśli znajdą się odcinki trasy, których budowa będzie wymagała wprowadzenia zmian na dotychczas istniejących drogach, wykonawca koncepcji będzie odpowiedzialny za opracowanie sposobu ich przebudowy.
Wykonawca koncepcji będzie musiał wziąć również pod uwagę obostrzenia wynikające z sąsiedztwa trasy z terenem kolejowym. Proponowane przez niego rozwiązania będą konsultowane z przedstawicielami WKD.
Firma wyłoniona w przetargu otrzyma czas na opracowanie koncepcji do 30 czerwca 2026 roku.
