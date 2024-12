Silny wiatr powalał drzewa. Pracowita noc strażaków

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

- Warszawscy strażacy wyjeżdżali około 65 razy do powalonych drzew, które tarasowały drogę oraz naderwanych blach dachów. Nie było osób poszkodowanych - przekazał nam we wtorek rano starszy aspirant Bogdan Smoter ze stołecznej straży pożarnej.

Ponad 750 interwencji w całym regionie

Rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Kroć poinformował we wtorek rano, że na Mazowszu, na godzinę 7.30 odnotowano 755 zdarzeń

"Najwięcej w: KP PSP Sokołów Podlaski 70, KP PSP Piaseczno 64, KM PSP m. st. Warszawa 62, KM PSP Ostrołęka 42, KM PSP Siedlce 41, KP PSP Węgrów 39, KP PSP Mińsk Mazowiecki 39, KP PSP Grodzisk Mazowiecki 35, KP PSP Otwock 30, KP PSP Wołomin 29, KP PSP Łosice 29, KP PSP Ciechanów 25, KP PSP Legionowo 23, KP PSP Ostrów Mazowiecka 23, KP PSP Płońsk 21, KP PSP Wyszków 17, KM PSP Płock 17, KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki 14, KP PSP Żyrardów 14, KP PSP Grojec 11, KM PSP Radom 11, KP PSP Kozienice 11, KP PSP Pruszków 11, KP PSP Pułtusk 10, KP PSP Mława 10, KP PSP w pow. warsz. zachodnim 8, KP PSP Garwolin 8" - podał strażak.

Synoptycy ostrzegają, że podmuchy trwające od poniedziałku wciąż są niebezpieczne. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują we wtorek również województwie mazowieckim. Ma wiać z zachodu i północnego zachodu, ze średnią prędkością do 50 km/h, w porywach do 80 km/h.

W poniedziałek po południu strażacy podsumowywali, że w związku z przejściem frontu atmosferycznego przez województwo mazowieckie, na godzinę 16 odnotowano w sumie 633 zdarzenia. Jak podkreślono, nie było osób poszkodowanych.

"Najwięcej w: KP PSP Sokołów Podlaski 57, KP PSP Piaseczno 52, KM PSP m. st. Warszawa 48, KM PSP Siedlce 39, KM PSP Ostrołęka 38, KP PSP Węgrów 38, KP PSP Mińsk Mazowiecki 34, KP PSP Łosice 26, KP PSP Wołomin 25, KP PSP Grodzisk Mazowiecki 24, KP PSP Otwock 22, KP PSP Ciechanów 21, KP PSP Legionowo 21, KP PSP Płońsk 19, KP PSP Ostrów Mazowiecka 17, KP PSP Wyszków 17, KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki 14, KP PSP Żyrardów 12, KM PSP Płock 12, KP PSP Grojec 11, KM PSP Radom 9, KP PSP Pułtusk 9, KP PSP Pruszków 8, KP PSP Kozienice 8, KP PSP Mława 8, KP PSP w pow. warsz. zachodnim 8, KP PSP Gostynin 6" - wyliczyła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Strażacy interweniowali do powalonych drzew Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

Zerwana linia napięci, samochód uderzył w łódź

Trudne warunki pogodowe dały się we znaki mieszkańcom powiatu legionowskiego, o czym poinformowała tamtejsza straż pożarna.

"W poniedziałek od godziny 8 do 21 w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, a w szczególności bardzo silnym wiatrem na terenie naszego powiatu odnotowano łącznie 25 zdarzeń. Większość wyjazdów dotyczyła powalonych drzew bądź konarów, które zwisając na wysokości stwarzały zagrożenie dla ludzi. Doszło również do zerwania linii średniego napięcia" - podała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie.

Kolizja z udziałem łodzi w Nieporęcie Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

"Dodatkowo uczestniczyliśmy w akcji dotyczącej pożaru z powodu przypalonej potrawy na ul. 3 Maja w Legionowie oraz wypadku samochodu osobowego, który uderzył w łódź przewożoną na przyczepie w miejscowości Nieporęt" - dodali strażacy i zaznaczyli, że w wyżej wymienionych zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń.