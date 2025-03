Kampinoski Park Narodowy Źródło: Google Earth

Zbieranie zrzutów oraz schodzenie z wyznaczonych szlaków jest w parkach narodowych nielegalne i może zakończyć się mandatem - przestrzega w mediach społecznościowych Kampinoski Park Narodowy. W ostatni weekend przekonało się o tym kilka osób.

KPN przypomina, że przełom lutego i marca to czas, kiedy jelenie pozbywają się starego poroża. Wtedy do lasu ruszają "łowcy zrzutów" i nie przestrzegając regulaminu schodzą ze szlaków turystycznych Kampinoskiego Parku Narodowego, rozdeptując cenne przyrodniczo miejsca i płosząc zwierzynę.

Zbieranie poroża jest nielegalne

"Zbieranie zrzutów oraz schodzenie z wyznaczonych szlaków jest w parkach narodowych nielegalne i może zakończyć się mandatem, o czym w ostatni weekend przekonało się kilku amatorów zbierania leśnego złota po spotkaniu ze Strażą Parku. Niektórzy z nich otrzymanym mandatem pochwalili się w swoich mediach społecznościowych. Cieszy nas reklama skuteczności naszych działań" - czytamy w poście KPN.

Czy można zbierać znalezione poroże? Źródło: stock.adobe.com

Przyrodnicy tłumaczą też, czym jest poroże. Jak twierdzą, "na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że to silna, a przede wszystkim trwała konstrukcja". Wielokrotnie wygląda imponująco. Jest uzależnione m.in. od kondycji, wieku czy warunków środowiskowych danego osobnika. "Poroże wyrasta z możdżeni osadzonych w kości czołowej samców jeleniowatych. Rośnie wierzchołkowo co można porównać do łodygi rośliny. Początkowo jest tkanką chrzęstną, którą z czasem zastępuje tkanka kostna. Na początku porośnięte jest mocno ukrwioną skórą pokrytą delikatnymi włosami, zwaną scypułem. Gdy poroże osiągnie swój pełny rozmiar, scypuł i kość obumierają, a u nasady tworzą się ubytki. Wówczas poroże odpada, a w jego miejsce wyrasta nowe. Proces tworzenia odbywa się więc wiosną i latem, gdy występuje najwięcej zasobów pokarmowych. Oprócz funkcji reprezentacyjnej poroże służy także jako broń podczas walk byków o samice" - wskazują.