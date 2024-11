Gang załatwiał cudzoziemcom pobyt w kraju. Kolejne zatrzymania

Funkcjonariusze z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Olsztynie, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz z Placówki Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej Warszawa-Modlin, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się legalizowaniem pobytu obcokrajowców na terenie Polski.

Wyłudzanie decyzji administracyjnych

Podczas zatrzymania funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi pieniądze w różnych walutach o łącznej wartości wynoszącej blisko 130 tysięcy złotych. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i poświadczenia nieprawdy, za co grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.