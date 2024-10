Dwa tunele, cztery pasy, osiem lat. Jest umowa na projekt ważnego odcinka trasy S7

Podczas briefingu minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że trasa będzie odpowiadać potrzebom stolicy. - To będzie trasa szeroka, dwujezdniowa, w każdym kierunku po trzy, a nawet cztery pasy - przekazał. Przyznał, że będzie to inwestycja "bardzo droga, jeżeli chodzi o wykonawstwo, ale musi zostać wykonana, bo tego oczekują zarówno mieszkańcy Warszawy, jak i ci, którzy tutaj przyjeżdżają".

Dwa tunele, po kilometr każdy

Po zrealizowaniu odcinka od Kiełpina do Warszawy kierowcy będą mieli do dyspozycji 332 km drogi ekspresowej aż do węzła Gdańsk Południe. Resort infrastruktury dodał, że oznacza to, iż z Warszawy do Gdańska kierowcy dojadą w niecałe 3 godziny.