Pijany potrącił dwie kobiety idące poboczem i uciekł

Policjanci z Komisariatu Policji w Tłuszczu zatrzymali kierowcę, który potrącił dwie kobiety idące poboczem i oddalił się z miejsca zdarzenia. Kobiety zostały przewiezione do szpitala w stanie niezagrażającym życiu - podała Komenda Stołeczna Policji.

Jak poinformowała KSP na portalu X, do zdarzenia doszło w piątek około godziny 17 w miejscowości Wagan. "Już po niespełna 40 minutach policjanci ustalili i zatrzymali 37- letniego kierowcę volkswagena, obywatela Polski. Po zbadaniu mężczyzny na zawartość alkoholu uzyskano wynik 1,44 mg/l, co odpowiada blisko 3 promilom alkoholu we krwi. Notowany za kradzieże" - czytamy dalej.

Kierowca potrącił dwie kobiety idące poboczem

Mężczyzna został zatrzymany a pojazd zabezpieczony do czynności procesowych. Policja zapewnia też, że czynności są w toku.