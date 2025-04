Zderzenie na S8 Źródło: tvnwarszawa.pl

Na trasie S8 zderzyło się pięć samochodów: trzy osobowe, dostawczy i ciężarowy. Jedna osoba była zakleszczona w pojeździe, trafiła do szpitala. Są utrudnienia w ruchu w kierunku Warszawy.

Do zdarzenia doszło na trasie S8 w pobliżu miejscowości Urzut.

Uczestniczyło pięć aut

Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 14.05. - Dotyczyło kolizji samochodu dostawczego z ciężarowym i przynajmniej jednej osobie poszkodowanej, zakleszczonej w pojedzie - podał asp. Krzysztof Stefaniak ze straży pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Na miejsce skierowano pięć zastępów straży pożarnej.

- Po dojeździe stwierdzono, że w zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe, jeden dostawczy oraz jeden ciężarowy. Po dalszym rozpoznaniu ustalono jeszcze piąty samochód - osobowy - który oddalił się z miejsca kolizji przed przybyciem straży pożarnej - opisał Stefaniak.

Zakleszczona osoba

Pojazdem ciężarowym podróżowała jedna osoba, dostawczym - trzy, wśród nich jedna była zakleszczona. W dwóch samochodach osobowych podróżowali wyłącznie kierowcy.

- Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uwolnieniu przy pomocy narzędzi hydraulicznych osoby zakleszczonej w aucie dostawczym. Po ewakuacji osoba ta została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. Po przebadaniu trafiła ona do szpitala - przekazał strażak.

Zderzenie na S8 Źródło: tvnwarszawa.pl

Ustalenia policji

Wszyscy uczestnicy byli trzeźwi i mieli uprawnienia.

Jak podała policja, na S8 doszło do dwóch zdarzeń, jedno po drugim. - W pierwszym z nich renault nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Uderza w tył dostawczaka, a dostawczak w volkswagena. Pasażer z renault trafił do szpitala - poinformowała podkom. Monika Orlik z pruszkowskiej policji.

Źródłem długiego zdarzenia była awaria samochodu dostawczego. - Stał na pasie awaryjnym z włączonymi światłami awaryjnymi. Jechał za nim tir, który nieprawidłowo go ominął i w niego uderzył - opisała Orlik. Policjanci to zdarzenie zakwalifikowali jako kolizję, zostanie ona rozliczona mandatowo.

Utrudnienia na S8

Prawy pas trasy S8 w kierunku Warszawy jest przejezdny. Lewy pas będzie zablokowany do około godziny 17. Korek rozciąga się na odcinku sześciu kilometrów.

Policjanci rekomendują objazd. Należy zjechać z S8 na węźle Siestrzeń na drogę serwisową. Z niej można powrócić na trasę S8 na wysokości Młochowa.

