Ukryte butelki, wody w nich nie było

Izabela Leszczyna: ograniczamy miejsca, w których będzie można palić e-papierosy bez nikotyny Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej wraz z policjantami z Radomia skontrolowali jeden ze sklepów z e-papierosami w okolicach tego miasta.

- W trakcie kontroli okazało się, że oprócz legalnych wyrobów akcyzowych w sklepie znajdowało się ponad 5,5 litra płynów do e-papierosów bez polskich znaków akcyzy o różnej zawartości nikotyny - przekazała rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Dorota Beznosik-Majchrzak.

Okazało się, że plastikowe butelki o pojemności 0,7 litra, w których miała być woda mineralna, napełnione zostały płynem do e-papierosów. Butelki z tą samą substancją znaleziono również na zapleczu sklepu, w koszu oraz w oponach samochodowych.

Nielegalny płyn, problem z kasą fiskalną

- W kontrolowanym punkcie funkcjonariusze stwierdzili również obrót blisko 11 litrami nielegalnego płynu bez znaków akcyzy oraz, że nie rejestrowano sprzedaży na kasie fiskalnej w sposób prawidłowy - zaznaczyła Dorota Beznosik-Majchrzak.

Skontrolowali sklep z e-papierosami Butelki z nielegalnym płynem ukryte były m.in. w oponach Źródło: Mazowiecka KAS Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej wraz z policjantami z Radomia skontrolowali jeden ze sklepów z e-papierosami Źródło: Mazowiecka KAS W butelkach po wodzie był płyn do e-papierosów Źródło: Mazowiecka KAS

Próbki substancji z butelek, z oznaczeniami zawartości nikotyny, przekazano do Centralnego Laboratorium Celno-Skarbowego w Otwocku. Zabezpieczono również drukarkę fiskalną, laptopa z oprogramowaniem księgowym oraz gotówkę, która mogła pochodzić z prowadzonego procederu.

Za sprzedaż wyrobów tytoniowych bez oznaczenia ich znakami akcyzy grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

Każdy roztwór, którego skład, właściwości i charakter wskazuje, że jest przeznaczony do wykorzystania w e-papierosach, podlega opodatkowaniu akcyzą i obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy. Znak akcyzy w takim wypadku to również gwarancja, że skład płynu jest zgodny z przepisami prawa i nie będzie zagrożeniem dla zdrowia. Za sprzedaż wyrobów akcyzowych bez oznaczenia ich znakami akcyzy grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie. policja

Sprawa ma charakter rozwojowy.