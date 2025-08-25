Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Ukryte butelki, wody w nich nie było

Butelki z nielegalnym płynem ukryte były m.in. w oponach
Izabela Leszczyna: ograniczamy miejsca, w których będzie można palić e-papierosy bez nikotyny
Źródło: TVN24
W sklepie sprzedawany był podrabiany płyn do e-papierosów. Butelki ukryte były między innymi w oponach samochodowych.

Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej wraz z policjantami z Radomia skontrolowali jeden ze sklepów z e-papierosami w okolicach tego miasta.

- W trakcie kontroli okazało się, że oprócz legalnych wyrobów akcyzowych w sklepie znajdowało się ponad 5,5 litra płynów do e-papierosów bez polskich znaków akcyzy o różnej zawartości nikotyny - przekazała rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Dorota Beznosik-Majchrzak.

Okazało się, że plastikowe butelki o pojemności 0,7 litra, w których miała być woda mineralna, napełnione zostały płynem do e-papierosów. Butelki z tą samą substancją znaleziono również na zapleczu sklepu, w koszu oraz w oponach samochodowych.

Nielegalny płyn, problem z kasą fiskalną

- W kontrolowanym punkcie funkcjonariusze stwierdzili również obrót blisko 11 litrami nielegalnego płynu bez znaków akcyzy oraz, że nie rejestrowano sprzedaży na kasie fiskalnej w sposób prawidłowy - zaznaczyła Dorota Beznosik-Majchrzak.

Skontrolowali sklep z e-papierosami
Butelki z nielegalnym płynem ukryte były m.in. w oponach
Butelki z nielegalnym płynem ukryte były m.in. w oponach
Źródło: Mazowiecka KAS
Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej wraz z policjantami z Radomia skontrolowali jeden ze sklepów z e-papierosami
Funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej wraz z policjantami z Radomia skontrolowali jeden ze sklepów z e-papierosami
Źródło: Mazowiecka KAS
W butelkach po wodzie był płyn do e-papierosów
W butelkach po wodzie był płyn do e-papierosów
Źródło: Mazowiecka KAS

Próbki substancji z butelek, z oznaczeniami zawartości nikotyny, przekazano do Centralnego Laboratorium Celno-Skarbowego w Otwocku. Zabezpieczono również drukarkę fiskalną, laptopa z oprogramowaniem księgowym oraz gotówkę, która mogła pochodzić z prowadzonego procederu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Funkcjonariusze znaleźli 16 milionów papierosów bez akcyzy
Naczepa ciężarówki wypełniona 16 milionami nielegalnych papierosów
Podrobiony towar
Podrobiona biżuteria i kosmetyki. Oryginały byłyby warte 20 milionów złotych
Areszt dla pięciu zatrzymanych do usiłowania uprowadzenia
Chcieli uprowadzić mężczyznę. Policja weszła do ich mieszkań

Za sprzedaż wyrobów tytoniowych bez oznaczenia ich znakami akcyzy grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie.

Każdy roztwór, którego skład, właściwości i charakter wskazuje, że jest przeznaczony do wykorzystania w e-papierosach, podlega opodatkowaniu akcyzą i obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy. Znak akcyzy w takim wypadku to również gwarancja, że skład płynu jest zgodny z przepisami prawa i nie będzie zagrożeniem dla zdrowia. Za sprzedaż wyrobów akcyzowych bez oznaczenia ich znakami akcyzy grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności albo obie te kary łącznie. 
policja

Sprawa ma charakter rozwojowy.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mazowiecka KAS

Udostępnij:
TAGI:
Krajowa Administracja SkarbowaE-papierosy
Czytaj także:
Pożar garażu podziemnego w Ząbkach
W garażu podziemnym spłonęło pięć aut
Uszkodził też witrynę w drogerii
75-latek wybijał szyby, zaskakujące tłumaczenie
Okolice
Policja zatrzymała 24 osoby
Duża akcja policji, zatrzymali 24 osoby
Śródmieście
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch obudził mieszkańców. Z okien wyleciały szyby, jedna osoba ranna
Ochota
Kontrola dokumentów (ilustracyjne)
Chciał zostać w Polsce, pokazał umowę najmu mieszkania i ma kłopoty
Mokotów
Ulica Jana Olbrachta zyska nowy asfalt (zdjęcie ilustracyjne)
Kładą nowy asfalt na trzech ulicach. Utrudnienia
Białołęka
Jeżdżą autami po wyschniętym stawie
Staw wysechł, właściciele terenówek zaczęli rozjeżdżać dno
Wawer
Zagubionej seniorce pomogli strażnicy miejscy
Wyjechała po koleżankę na dworzec; nie wiedziała, jak wrócić
Praga Południe
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej, kierowca uciekł (zdj. ilustracyjne)
Potrącił pieszą na pasach, nie udzielił jej pomocy, uciekł
Śródmieście
Black Hawk nad Warszawą
Black Hawk krążył nad centrum Warszawy
Śródmieście
22-latka z zarzutami za wyłudzenia i kradzież
Przekazała 20 tysięcy złotych "na szczepionkę ratującą życie"
Śródmieście
Kolizja w alei Krakowskiej
Uderzył w tył autobusu. "Miał około trzech promili"
Włochy
Sesja rady powiatu makowskiego - 21 sierpnia 2025 roku
Jezus Chrystus "królem powiatu". Radni zdecydowali
Okolice
Śmiertelne potrącenie pieszego
Wypadek na drodze krajowej. Nie żyje pieszy
Okolice
Flaga Ukrainy na jezdni przed Ambasadą Rosji
Flaga Ukrainy na jezdni przed ambasadą Rosji
Śródmieście
Seria kradzieży elementów sieci trakcyjnej (zdj. ilustracyjne)
Seria kradzieży. Będzie nagroda za pomoc w schwytaniu złodzieja
Okolice
Pieniądze
Jeździła robić przelewy, bo tak kazał "policjant". Straciła setki tysięcy złotych
Śródmieście
Drogowcy remontują plac Bankowy
Kolejny etap metamorfozy placu Bankowego. Drogowcy zwężą jezdnię
Śródmieście
Policja zatrzymała obywatela Ukrainy (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymali agresywnego mężczyznę w centrum miasta
Okolice
Rekordowo niski stan Wisły
Najniższy stan Wisły w historii pomiarów
Śródmieście
Spotkanie teściowej i synowej w stołecznym zoo
Pierwsze spotkanie synowej z teściową
Wodowskaz na bulwarach pokazał 11 centymetrów
Wody w Wiśle coraz mniej, rekord wyrównany
Śródmieście
Dziki zniszczyły murawę boiska PKS Radość
Murawa zniszczona, klub o petycji w sprawie "zakończenia terroru dzików".
Wawer
Wypadek w miejscowości Nowa Wrona
Wyprzedzał ciągnik, doszło do zderzenia
Okolice
20-latek po wypadku trafił do szpitala
Uderzył w drzewo i dachował
Okolice
Łoś spaceruje po Nowej Iwicznej
Łoś spaceruje po okolicy. Ostrzeżenie dla mieszkańców
Okolice
MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, centrum Warszawy
Podali, ile osób odwiedziło Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Śródmieście
Podejrzany o kradzież w kościele został zatrzymany
Z kościoła zniknęły pieniądze. Pokazali nagranie, zatrzymali mężczyznę
Okolice
Gołębie z "Grubej Kaśki" czeka przeprowadzka
Gołębie z "Grubej Kaśki" czeka przeprowadzka
Śródmieście
Kolarski tour w sercu Warszawy
Kolarska elita w sercu stolicy
W niedzielę
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki