Auto dachowało, trzej mężczyźni w szpitalu

Do zdarzenia doszło w powiecie sokołowskim Źródło: Google Earth

Do groźnego wypadku doszło we wtorek na trasie Sokołów Podlaski-Brodacze (Mazowieckie). Osobowe audi dachowało, w wyniku czego trzech mężczyzn trafiło do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśniają sokołowscy policjanci.

O godzinie 21 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim otrzymał zgłoszenie dotyczące dachowania pojazdu w miejscowości Brodacze. Okazało się, że osobowym audi podróżowało trzech mężczyzn: 25-letni kierowca oraz 25- i 26-letni pasażerowie.

Dachowanie auta pod Sokołowem Podlaskim Źródło: KPP w Sokołowie Podlaskim

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący nie dostosował prędkości, w wyniku czego zjechał na lewą stronę jezdni, a następnie jego pojazd dachował. Mężczyźni trafili do szpitala. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez sokołowskich policjantów - podsumowała rzeczniczka sokołowskiej policji młodszy aspirant Aleksandra Siemieniuk.

Dachowanie auta pod Sokołowem Podlaskim Źródło: KPP w Sokołowie Podlaskim