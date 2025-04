Wypadek na przejeździe kolejowym pod Sierpcem Źródło: OSP Zawidz Kościelny / Facebook Wypadek na przejeździe kolejowym pod Sierpcem Źródło: OSP Zawidz Kościelny / Facebook

Kierowca samochodu osobowego zginął w wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w okolicy Sierpca. Jego auto zderzyło się o poranku z szynobusem. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Do wypadku doszło w niedzielę około godziny 5 w miejscowości Wola Grąbiecka w powiecie sierpeckim. - Kierowca pojazdu osobowego prawdopodobnie nie zatrzymał się na przed znakiem stop i uderzył w jadący szynobus - informuje starszy aspirant Katarzyna Krukowska z Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu.

Jak dodaje, 60-letni mężczyzna zginął na miejscu.

- Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą na miejscu czynności w celu ustalenia okoliczności tego tragicznego zdarzenia - zaznacza st. asp. Krukowska. - Maszynista został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy - mówi.

Śmiertelny wypadek na niestrzeżonym przejeździe

Przejazd, na którym doszło do wypadku znajduje się na lokalnej drodze otoczonej polami. Nie ma na nim rogatek, ani sygnalizacji świetlnej, jest za to znak stop, zobowiązujący kierowców do zatrzymania się i ustąpienia pierwszeństwa pociągom.

Strażacy z OSP w Zawidzu Kościelnym opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia z miejsca wypadku. Wynika z nich, że auto wypadło po zderzeniu z drogi i znalazło się pod nasypem, po którym przebiega linia kolejowa. Pojazd jest mocno rozbity, ma między innymi doszczętnie uszkodzony przód i zbitą przednią szybę. W akcji brały udział cztery zastępy straży pożarnej, policja, pogotowie ratunkowe oraz straż ochrony kolei.

