Szedł boso wzdłuż drogi, był zdezorientowany i wychłodzony

Policjanci z siedleckiej drogówki zauważyli mężczyznę, który szedł boso wzdłuż drogi krajowej numer dwa. 46-latek był skrajnie wychłodzony. Temperatura jego ciała spadła do 28 stopni, co zagrażało jego zdrowiu.

Rzeczniczka siedleckiej policji komisarz Ewelina Radomyska powiedziała, że w poniedziałek patrolujący okolicę funkcjonariusze drogówki zauważyli pieszego przy wjeździe na budowaną autostradę w Gręzowie. Mundurowi zwrócili uwagę na to, że mężczyzna nie miał butów i był ubrany niestosownie do pory roku.

Wydawał się zdezorientowany

- 46-latek był wychłodzony. Temperatura jego ciała spadła do 28 stopni Celsjusza i potrzebował natychmiastowej interwencji – powiedziała rzeczniczka. Policja nie podaje, dlaczego mężczyzna nie miał ubrania, czy był może chory lub bezdomny.

Rzeczniczka zaapelowała, by w żadnej sytuacji nie być obojętnym wobec osób narażonych na wychłodzenie. Dodała, że najczęściej ofiarami mrozu są przebywające na zewnątrz osoby bezdomne, starsze i nietrzeźwe.

Apel policji

Długotrwałe narażenie organizmu na zimno może prowadzić do obniżenia temperatury ciała poniżej bezpiecznego poziomu, co skutkuje hipotermią. Jej objawy to drżenie, dezorientacja i osłabienie, a w skrajnych przypadkach utrata przytomności i śmierć.