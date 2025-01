Posłuchaj Wstrzymaj Ulicami Siedlec idzie marsz milczenia Źródło: TVN24

Ulicami Siedlec (Mazowieckie) przeszedł marsz milczenia. To społeczna reakcja na tragiczną śmierć ratownika medycznego. Wieczorem odbędzie się msza święta w w intencji zamordowanego.

Marsz pamięci pod hasłem "Stop agresji" wyruszył o godzinie 17 z placu Sikorskiego. Do Siedlec zjechało wielu ratowników medycznych i strażaków. Przeszli w milczeniu głównymi ulicami miasta. Potem wezmą udział w mszy świętej w Katedrze Siedleckiej w intencji tragicznie zmarłego ratownika. "To bolesne i niezrozumiałe" - pisali organizatorzy marszu o tragedii, która rozegrała się w ich mieście.

Podejrzany o zabójstwo aresztowany

Do tragedii doszło w sobotę w Siedlcach. Zespół ratownictwa medycznego przyjechał na wezwanie do jednego z mieszkań przy ulicy Sobieskiego. Na miejscu ratownicy udzielali pomocy 59-letniemu mężczyźnie z ranami głowy. W pewnym momencie zranił 64-letniego medyka nożem. Ranny został odwieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Podejrzany został zatrzymany przed policję. W prokuraturze przedstawiono mu dwa zarzuty. Odpowie za zabójstwo i czynną napaść na funkcjonariusza publicznego (drugiego ratownika). - Sąd w pełni zaaprobował stanowisko prokuratury i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy od dnia zatrzymania - powiedział we wtorek prokurator Arkadiusz Szewczak z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach.

Pytany, czy podejrzany o zabójstwo Adam Cz. wyraził skruchę, prokurator przekazał, że nie można było jej wyczytać z twarzy podejrzanego, jednak zarówno podczas poniedziałkowego przesłuchania, jak i we wtorek przed sądem Cz. przyznał się do zarzucanych mu czynów.