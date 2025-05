Prawo a praktyka ws. zakazu wyprzedzania się ciężarówek na autostradach Źródło: TVN24

Policjanci drogówki użyli drona do kontrolowania kierowców ciężarówek poruszających się trasą S7. Jak wyjaśniają, to najlepszy sposób, aby sprawdzić, czy stosują się do zakazu wyprzedzania się przez pojazdy ciężarowe na drogach szybkiego ruchu.

Poniedziałkowa akcja na trasie S7 była prowadzona przez funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, przy współpracy z policjantami Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji. Jej celem było prześwietlenie zachowań kierowców pojazdów ciężarowych. Szczególną uwagę zwracano na nielegalne manewry, takie jak wyprzedzanie.

- Mundurowi wykorzystali w działaniach policyjny bezzałogowy statek powietrzny. Dron to profesjonalne i nowoczesne urządzenie, wyposażone w precyzyjną kamerę. Rejestruje wykroczenia w miejscach, gdzie może dochodzić do szczególnie niebezpiecznych sytuacji - informuje Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Zakaz wyprzedzania ciężarówek

Jak dodaje, nowe przepisy zakazujące wyprzedzania się przez kierowców ciężarówek na drogach ekspresowych obowiązują od 2023 roku, jednak nie wszyscy o nich pamiętają i się do nich stosują. Mandat za złamanie tego przepisu wynosi tysiąc złotych i osiem punktów karnych.

- W momencie, kiedy operator urządzenia zauważył popełnione wykroczenie, natychmiast informacja ta trafiała do policjantów ruchu drogowego, którzy podejmowali interwencję wobec sprawcy wykroczenia - wyjaśnia Jaśkiewicz.