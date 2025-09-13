Pożar auta dostawczego na trasie S7. Nagranie

Pożar samochodu na S7 Źródło: Oliwia/Kontakt24

Pierwszą informację o pożarze auta oraz nagranie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie w tej sprawie w sobotę o godzinie 9.50. Jak przekazał naszej redakcji aspirant Andrzej Chamski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, dotyczyło ono pożaru auta dostawczego na trasie S7 w rejonie miejscowości Zatopolice. - Nie ma osób poszkodowanych - podkreślił.

Z nagrania, jakie otrzymaliśmy od internautki wynika, że ogień objął zarówno kabinę, jak i naczepę pojazdu.

Utrudnienia dla kierowców

Na miejscu są straż pożarna, policja oraz służba drogowa. Oba pasy jezdni w kierunku Warszawy były początkowo zablokowane. Chwilę przed godziną 11 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że udrożniony został lewy pas ruchu. Utrudnienia dotyczą odcinka trasy ekspresowej między węzłami Wolanów i Radom Zachód.

