Okolice

Skontrolowali drifterów, zatrzymali im prawa jazdy

Weekendowe kontrole kierowców w Radomiu
Policyjne kontrole kierowców w Radomiu
Źródło: KMP w Radomiu
W ostatni weekend policjanci z Radomia skontrolowali miłośników driftu i tuningu. Odnotowali kilkudziesięciu wykroczeń, zatrzymali kilkanaście dowodów rejestracyjnych i kilka praw jazdy.

Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przeprowadzili kontrole głównie w godzinach nocnych. Skupili się przede wszystkim na kierowcach rażąco naruszających zasady bezpieczeństwa. Prowadzone były m.in. kontrole prędkości, trzeźwości kierujących, stan techniczny pojazdów oraz głośność wydechów.

Policjanci użyli sonometru

Jak podsumowała komenda, policjanci skontrolowali 96 pojazdów i ujawnili m.in. 42 wykroczenia dotyczące przekroczenia prędkości.

- Na ulicach miasta nadal pojawiają się kierowcy z niedozwolonymi przeróbkami układu wydechowego pojazdów lub innymi niezgodnymi z prawem modyfikacjami. Funkcjonariusze wykorzystali w działaniach sonometr, dzięki któremu z ruchu są eliminowane pojazdy przekraczające dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez ich układy wydechowe - przekazała w komunikacie Justyna Jaśkiewicz z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Zatrzymane prawa jazdy

Jak dodała, mundurowi zatrzymali kilkanaście dowodów rejestracyjnych, w tym cztery za nadmierną emisję hałasu. Zatrzymali również cztery prawa jazdy.

- Kierujący, którzy nie stosują się do obowiązujących przepisów muszą liczyć się z konsekwencjami. Tego typu działania będą kontynuowane, ponieważ nie ma zgody na łamanie prawa i narażanie życia oraz zdrowia innych - przestrzegła Jaśkiewicz.

Weekendowe kontrole kierowców w Radomiu
Weekendowe kontrole kierowców w Radomiu
Weekendowe kontrole kierowców w Radomiu
Źródło: KMP w Radomiu
Weekendowe kontrole kierowców w Radomiu
Weekendowe kontrole kierowców w Radomiu
Źródło: KMP w Radomiu
Weekendowe kontrole kierowców w Radomiu
Weekendowe kontrole kierowców w Radomiu
Źródło: KMP w Radomiu
Weekendowe kontrole kierowców w Radomiu
Weekendowe kontrole kierowców w Radomiu
Źródło: KMP w Radomiu

Autorka/Autor: katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Radomiu

PolicjaRadomPrzestępczość w Warszawie
