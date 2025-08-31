Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Podpalenie auta, próba wyłudzenia i fałszywe zeznania. Była policjantka skazana

Sąd Rejonowy w Radomiu
Do zdarzenia doszło w Radomiu
Źródło: Google Earth
Sąd w Radomiu skazał byłą policjantkę na rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na dwa lata. Wioleta M., według śledczych, miała zawiadomić policję o kradzieży i podpaleniu jej samochodu, by następnie próbować wyłudzić odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej. Wyrok nie jest prawomocny.

Proces w tej sprawie toczył się w Sądzie Rejonowym w Radomiu. Sąd uznał oskarżoną za winną popełnienia zarzucanych jej czynów i wymierzył jej łączną karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch lat próby.

Wyrok nie jest prawomocny. Zarówno oskarżona, jak i prokuratura mogą odwołać się od wyroku.

Śledczy: upozorowana sprawa

W grudniu 2022 r. policjantka radomskiej drogówki zgłosiła, że ktoś ukradł jej bmw, które następnie spalił. Według śledczych cała sprawa miała jednak być upozorowana.

Pod koniec 2023 r. prowadząca śledztwo Prokuratura Rejonowa Radom Wschód skierowała do miejscowego sądu akt oskarżenia wobec byłej funkcjonariuszki.

Kobieta została oskarżona o złożenie fałszywych zeznań i zawiadomienie o niepopełnionym przestępstwie kradzieży z włamaniem należącego do niej pojazdu marki BMW. Zarzucono jej także, że usiłowała oszukać firmę ubezpieczeniową, w związku ze zgłoszeniem szkody komunikacyjnej dotyczącej kradzieży jej samochodu, a następnie podpalenia, by wyłudzić odszkodowanie.

Wioleta M. została zwolniona z pracy w policji z uwagi na ważny interes służby.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Była policjantka, upozorowana kradzież, podpalenie auta i fałszywe zeznania

Była policjantka, upozorowana kradzież, podpalenie auta i fałszywe zeznania

Zgłosił kradzież auta, ale w jego historii coś się nie zgadzało

Zgłosił kradzież auta, ale w jego historii coś się nie zgadzało

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Polak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
SądWyroki sądowe w PolsceRadom
Czytaj także:
Mężczyzna zażartował, że w bagażu jego córki jest bomba
Na lotnisku powiedział, że w bagażu córki jest bomba
Włochy
Po raz pierwszy w Polsce liczba osób fizycznych zalegających z płaceniem podatków przekroczyła milion
Plik banknotów na chodniku i uczciwa znalazczyni
Ulewy i burze
Silny deszcz, możliwy grad. IMGW alarmuje
METEO
Narkotest wykazał, że kobieta prowadziła pod wpływem amfetaminy (zdj. ilustracyjne)
Chwiała się, gdy wysiadła z auta. Narkotest wykazał, dlaczego
Powakacyjne zmiany w rozkładzie jazdy pociągów (zdj. ilustracyjne)
Powakacyjny rozkład jazdy. Pociągi z Warszawy przyspieszą
Śródmieście
21-latek podawał się za policjanta i wystawił mandat seniorom
Zatrzymał, wystawił mandat i wziął pieniądze. Ale policjantem nie był
Interwencja policji i straży miejskiej na placu Krasińskich
"Kierowca nas potrącił i uciekł". Policja: kolizji nie było
Klaudia Kamieniarz
Kierowca przekroczył prędkość, trafił do aresztu
Złamał zakaz prowadzenia, wpadł przez prędkość. Szybko usłyszał wyrok
Przebudowa wind przy PKP Gocławek
Przebudowa wind na ważnym węźle przesiadkowym
Praga Południe
Fałszywy taksówkarz zatrzymany na Starówce
Fałszywy taksówkarz zatrzymany
Ulice
Nielegalne papierosy ukrywał w pudełkach po pizzy
Nielegalne papierosy w pudełkach po pizzy. Zdradziły go nerwy
Adam Niedzielski
Pobicie Adama Niedzielskiego. Jest decyzja sądu
Odbudowa Pałacu Saskiego - wizualizacje
Odbudowa Pałacu Saskiego. Negocjacje dwa lata po konkursie
Śródmieście
Lot dreamliner
Lecieli do Chicago. Nad Morzem Północnym zawrócili do Warszawy
Włochy
Puste lokale w Centrum Lokalnym Kamionek
Bijatyka i atak epilepsji na skwerze. "Twierdzili, że poszło o kobietę"
Praga Południe
Policja z Legionowa poszukuje mężczyzny ze zdjęcia
Jechał hulajnogą po chodniku, uderzył w dziecko. Szukają go
Wypadek na Mokotowie
Wjechała w auto nauki jazdy. Dwie osoby ranne, w tym instruktor
Mokotów
granatnik
"Generał został powiadomiony o mailu dotyczącym bomby"
Mokotów
Wypadek na trasie S2
Motocyklista wjechał w bariery
Maciej Slab Krakowian czb
"Żegnaj, Mistrzu… Nie tak to miało być"
TVN24
Policja zatrzymała obywatela Ukrainy
"Zamieszczał w sieci materiały filmowe, w których groził podpaleniami"
Praga Południe
Mężczyźni zatrzymani w związku z pobiciem byłego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego usłyszeli zarzuty
"Nie był przypadkową ofiarą". Zarzuty po pobiciu Adama Niedzielskiego
Opuszczona flaga państwowa przed ratuszem w Radomiu
Radom w żałobie. Opuszczona flaga, odwołane imprezy
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Wyjął nóż i groził śmiercią strażnikowi
Policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Chciał uniknąć powrotu do więzienia, zatrzymali go w pociągu
Przejazd Warszawskiej Masy Krytycznej
Rowerzyści i deskorolkarze wyjadą na ulice. Dwie nocne imprezy
Śródmieście
62-letni motocyklista zginął na miejscu
Uderzył w przepust drogowy, motocyklista nie żyje
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Prokuratorzy i biegli badają miejsce katastrofy F-16
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
"Na wyjaśnienie będziemy musieli czekać miesiące"
Air Show w Radomiu (zdj. archiwalne)
Air Show odwołane, jest decyzja w sprawie biletów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki