Sprzed skupu złomu zniknął czołg

Pruszków (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Policja w Pruszkowie szuka sprawców kradzieży rozbrojonego czołgu T-55, który stał przy skupie złomu. Zniknął 8 marca.

Przy skupie złomu przy ul. Przejazdowej w Pruszkowie stał rozbrojony czołg T-55. W niewyjaśnionych okolicznościach zniknął w sobotę, 8 marca. Kradzież została zgłoszona policji.

- 11 marca do pruszkowskiej komendy wpłynęło zawiadomienie o kradzieży czołgu. Prowadzone są czynności z artykułu 278 Kodeksu karnego (kradzież). Prowadzi je jednostka w Pruszkowie – powiedziała aspirant Paulina Wójcicka-Fic z pruszkowskiej policji.

Radziecki czołg z lat 60.

Ważący 36,5 tony czołg T-55 to radziecki czołg podstawowy I generacji. Przyjęto go do uzbrojenia armii radzieckiej w 1958 roku i produkowano przez cztery lata. W 1962 roku wprowadzono do wojsk zmodernizowaną jego wersję oznaczoną T-55A, w której zastosowano m.in. wykładziny antyradiacyjne chroniące załogę przed promieniowaniem przenikliwym.

Czołgi obu wersji były produkowane w byłym Związku Radzieckim, byłej Czechosłowacji i w Polsce (od 1964 roku). Na uzbrojeniu Wojska Polskiego, obok czołgów T-55 i T-55A, były ponadto opracowane w kraju wozy oznaczone: T-55U i T-55M, które dzięki unifikacji zespołów i poprawieniu charakterystyk bojowych zbliżono do standardu czołgu T-55A (z wyjątkiem wykładzin antyradiacyjnych).

Wrak czołgu T-55 na poligonie w Biedrusku (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Czołg T-55 był ówcześnie jedną z najlepszych konstrukcji w swojej klasie. W latach 80. wykorzystywały go siły zbrojne 38 państw. Z polskiej armii został wycofany w 2002 roku.

Był produkowany również w Chinach przez firmę Norinco pod nazwą Typ 59. Liczba wszystkich wyprodukowanych na świecie czołgów T-54/T-55 przekracza 95 tysięcy.