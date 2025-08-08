Policja: grozili mężczyźnie pozbawieniem życia i żądali 300 tysięcy euro

Zatrzymanie podejrzanych o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Na początku lipca policja otrzymała zgłoszenie o próbie wymuszenia rozbójniczego. "Dwaj mężczyźni w wieku 53 i 38 lat, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zagrozili poszkodowanemu zamachem na jego życie i mienie. Wówczas podejrzani zażądali od pokrzywdzonego 300 tysięcy euro" - informuje Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Sprawą zajął się Wydział do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw. Policjanci ustalili, kto może stać za tym zdarzeniem. Kilka dni temu udali się do miejsc zamieszkania podejrzewanych i dokonali zatrzymań. W akcji brali udział funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie.

Zatrzymania w Grodzisku i Gorlicach

"Do zatrzymania 53-latka doszło w Grodzisku Mazowieckim. Kolejny z podejrzanych został zatrzymany na terenie województwa małopolskiego" - wskazuje Adamus. Zatrzymanie 38-latka miało miejsce w Gorlicach.

Policja podaje, że podczas przeszukania lokali, w których mężczyźni zostali zatrzymani, znaleziono kokainę i tabletki MDMA, telefon komórkowy, karty SIM, wagi, dokumenty i gotówkę, która została zabezpieczona na poczet przyszłych kar.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, gdzie usłyszeli zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego. Sąd, na wniosek śledczych zastosował wobec podejrzanego 53-latka środek zapobiegawczy - mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu. Natomiast drugi z podejrzanych został objęty policyjnym dozorem.

