Rzucił się na policjantów z młotkiem, padły strzały. Agresor usłyszał zarzut

Do zdarzenia doszło w Pruszkowie
Interwencja policji w Pruszkowie, padły strzały
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
W podwarszawskim Pruszkowie policjanci interweniowali wobec agresywnego mężczyzny, który dobijał się do jednego z domów. Na miejscu agresor rzucił się na funkcjonariuszy z młotkiem. Policjanci byli zmuszeni użyć broni, mężczyzna został raniony w nogę. Prokuratura przedstawiła mu zarzut.

Mężczyzna został w czwartek doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie. - Ogłoszono mu zarzut czynnej napaści na funkcjonariuszy policji. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jest duże prawdopodobieństwo, że jeszcze dziś zostanie skierowany wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego - informuje nas prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

I dodaje, że czynna napaść na policjantów jest jednym czynem jakiego popełnienie zarzucono mężczyźnie. -Rodzina podejrzanego nie złożyła wniosków o ściganie innych czynów - zaznaczył prok. Skiba.

Agresor dobijał się do drzwi

O zdarzeniu Komenda Stołeczna Policji poinformowała na portalu X. Jak podano, o godzinie 17:24 we wtorek policjanci z Pruszkowa otrzymali z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego zgłoszenie o agresywnym, nietrzeźwym mężczyźnie, który dobija się do drzwi jednego z domów.

"Osobą zgłaszającą była siostra tego mężczyzny. Kolejne zgłoszenia od innych osób z rodziny mówiły o tym, że mężczyzna jest coraz bardziej agresywny i ma siekierę w ręku. Z przekazanych policjantom informacji wynikało, że doszło do kłótni rodzinnej. Z uwagi na charakter zgłoszenia interwencja została zakwalifikowana jako pilna, a policjanci błyskawicznie udali się pod wskazany adres" - podano w komunikacie.

Policjant użył broni służbowej

KSP poinformowała, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż po przybyciu na miejsce mężczyzna na widok policjantów rzucił się na jednego z nich i zamachnął trzymanym w ręku młotkiem.

"Policjant wycofał się, oddając strzał ostrzegawczy w powietrze i wezwał mężczyznę do odrzucenia niebezpiecznego przedmiotu. Mężczyzna nie reagował na polecenia i w dalszym ciągu szedł w kierunku policjanta z młotkiem w ręku. Policjant oddał jeszcze dwa strzały ostrzegawcze, aby powstrzymać napastnika. To jednak również nie przyniosło oczekiwanego efektu" - relacjonował komenda.

"Policjant użył broni służbowej, kierując ją w nogę mężczyzny. Dopiero wtedy napastnik po przejściu kilkunastu kroków odrzucił młotek, po czym został obezwładniony i zatrzymany" - wskazano.

Policjanci wezwali pogotowie ratunkowe, które po opatrzeniu mężczyzny przewiozło go w asyście policjantów do szpitala.

Autorka/Autor: katke, kk/tok/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

PolicjaPruszkówPrzestępczość w Warszawie
