Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Podpalił las, ale wrócił, by gasić pożar

37-latek jest podejrzany także o inne podpalenia
Do zdarzenia doszło w powiecie wyszkowskim
Źródło: Google Earth
Podłożył ogień w lesie, a potem pomagał gasić pożar. Po zatrzymaniu tłumaczył, że działał pod wpływem alkoholu. Okazało się, że ma na koncie więcej podpaleń. Został tymczasowo aresztowany.

W niedzielę, 17 sierpnia, o godzinie 20:25 dyżurny wyszkowskiej jednostki otrzymał zgłoszenie o pożarze lasu na terenie gminy Zabrodzie. Na miejsce pojechali policjanci z posterunku w Zabrodziu, którzy zastali tam zastęp straży pożarnej z OSP w Lucynowie oraz kobietę i mężczyznę. Z ich relacji wynikało, że podczas spaceru zauważyli rozległy pożar lasu i podjęli próbę ugaszenia ognia oraz powiadomili odpowiednie służby.

Dzięki ogień udało się opanować, zanim rozprzestrzenił się na większy obszar.

W akcji pomagał też inny mężczyzna - jak się później okazało - sprawca pożaru.

Wrócił, aby pomagać w gaszeniu pożaru

"Z ustaleń policjantów wynika, że 37-letni mieszkaniec gminy Zabrodzie, najpierw sam zaprószył ogień, a następnie - żałując swojego czynu - wrócił, aby pomagać w gaszeniu pożaru. Wyszło też na jaw, że mężczyzna nie po raz pierwszy podłożył ogień. W maju i czerwcu bieżącego roku dokonał trzech innych podpaleń, między innymi budynku gospodarczego czy jednego z pustostanów. Przyznał się, wskazując, że działał pod wpływem alkoholu" - przekazuje w komunikacie podkom. Wioleta Szymanik z policji w Wyszkowie.

37-latek jest podejrzany także o inne podpalenia
37-latek jest podejrzany także o inne podpalenia
Źródło: Policja Wyszków

37-latek został zatrzymany, usłyszał trzy zarzuty uszkodzenia mienia. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Grozi mu nawet do 7,5 roku więzienia, nie był to bowiem jego pierwszy konflikt z prawem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pożar domu w Turowie
Jest podejrzany o podpalenie domu. 80-latka nie mogła uciec
Pożar domu w miejscowości Kiełczew
Po kłótni podpalił ścianę domu, w którym była jego rodzina
Mężczyzna oskarżony o podpalenie centrum handlowego i planowanie kolejnego aktu terrorystycznego stanął przed sądem
"Wyjątkowa perfidia" podpaleń w Wilnie i Warszawie
TVN24
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Wyszków

Udostępnij:
TAGI:
Straż pożarnaPożaryPolicjaLasyWyszkówPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Policjanci reanimowali mężczyznę, który nagle przestał oddychać
Leżał na ulicy, "nagle przestał oddychać". Dramatyczna akcja ratunkowa
Bójka na stadionie w Radomiu
Bójka podczas meczu. Pseudokibice z zarzutami
Okolice
Wjechał na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła
"Nie zauważył czerwonego", wjechał na przejazd
Praga Północ
Przeszczep wątroby uratował życie 18-letniego pacjenta
Uratowali życie 18-latkowi. "Sukces polskiej medycyny na skalę światową"
Ochota
Odcinkowy pomiar prędkości przy wjeździe do tunelu POW
Będą nowe fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości. Sprawdź, gdzie
Ulice
Po opuszczeniu policyjnej celi usłyszał wyrok pół roku więzienia
Noc w policyjnej celi i wyrok pół roku więzienia
Okolice
Remont drewniaka Burkego
"To był ostatni moment na remont drewniaka Burkego"
Praga Północ
Komunikacja miejska w Otwocku jest bezpłatna
Zakończyli współpracę z Warszawą. Mają swoją komunikację. Darmową
Okolice
81. rocznica zdobycia budynku PAST-y podczas Powstania Warszawskiego
"W samym sercu płonącego miasta młodzi ludzie przejęli ten budynek"
Drapieżny ptak potrzebował pomocy
Drapieżny ptak uderzył w budynek. Uszkodził skrzydło
Wola
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria apelują o gościnność dla studentów z Turcji
Studenci z Turcji "spotkali się z przejawami niechęci i wrogości"
Okolice
Marcel znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Uczeń podstawówki znalazł w Wiśle fragment czaszki prażubra
Okolice
Koncert białoruskiego rapera Maxa Korzha w Warszawie
Banderowska flaga na koncercie. Komunikat prokuratury
Praga Południe
Autobus elektryczny MZA
Na ulice wyjedzie 85 nowych autobusów elektrycznych
Komunikacja
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Przybywa strażników miejskich, ale wakatów wciąż sporo
Zderzenie auta i cysterny na DK57
Cztery osoby zginęły w zderzeniu auta z cysterną. Ustalenia prokuratury
Okolice
Akcja służb w Żółwinie koło Pruszkowa
Wyłamana brama, antyterroryści w akcji. Dwie osoby zatrzymane
Okolice
Szarpanina w sklepie na Bielanach i ranny ochroniarz (zdj. ilustracyjne)
Ochroniarz zaatakowany nożem. Policja zatrzymała mężczyznę
Bielany
52-latek był objęty sześcioma zakazami prowadzenia pojazdów
Ma dożywotnie zakazy prowadzenia, zabrał syna na przejażdżkę
Białołęka
Pijani rodzice mieli pod opieką miesięczne dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
W wózku dziecko, ojciec chwiał się obok, matka leżała na chodniku
Bielany
Stacja Warszawa Zachodnia
Pod Dworcem Zachodnim powstało 26 lokali. Prawie wszystkie są już wynajęte
Ochota
Senior został okradziony, gdy wpuścił nieznajomą do mieszkania (zdj. ilustracyjne)
Obiecywała dodatek. Zniknęła z oszczędnościami 80-latka
Okolice
Budowa trasy tramwajowej do Dworca Zachodniego
Duże zmiany na Grójeckiej
Ochota
Kontrola graniczna, lotnisko Chopina
Robiła zdjęcia, lotnisko opuściła z mandatem
Włochy
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Koszykarze Legii upominają się o nową halę. Prezydent odpowiada
Klaudia Kamieniarz
Seniorka (zdj. ilustracyjne)
Powiedział 88-latce, że dostanie pieniądze. Ukradł jej oszczędności
Okolice
W wypadku zginął 16-letni motocyklista
Zginął 16-letni motocyklista
Okolice
Do zdarzenia doszło na warszawskiej Starówce
Zgubiła się podczas zwiedzania Starówki, mówi tylko po francusku
Pożar auta na podziemnym parkingu we Włochach
Na podziemnym parkingu płonęło auto elektryczne
Włochy
Policyjna akcja "e-Hulajnoga, e-Rower – Lokalnie!" na Mazowszu
Jeden dzień i ponad 100 mandatów
Ulice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki