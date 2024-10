Trzech pijanych w mini. Nie skończyło się dobrze

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do dyżurnego policji w sobotę po godzinie 18. Wynikało z niego, że samochód osobowy uderzył w słup i są osoby poszkodowane.

"Na miejsce natychmiast zostali skierowani funkcjonariusze ruchu drogowego. Policjanci ustalili, że 38-letni mieszkaniec powiatu ryckiego, kierując pojazdem mini one na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie, uszkadzając betonowe słupki. Mężczyzna był nietrzeźwy. Okazało się, że miał w organizmie 1,3 promila alkoholu" - przekazała w komunikacie podkomisarz Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Strażacy musieli odciąć dach mini, by wydostać poszkodowanych.

Pasażerowie też byli pijani

Samochodem podróżowało jeszcze dwóch pasażerów w wieku 32 i 34 lat. Obaj mężczyźni również byli nietrzeźwi i z obrażeniami ciała zostali zabrani do szpitala. "Młodszy z nich początkowo uciekł z miejsca, jednak policjanci ustalili jego dane. Do szpitala przywiozła go rodzina" - doprecyzowała podkomisarz Pychner.