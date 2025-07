"Był blady, miał sine usta, walczył o każdy oddech". Z powodu cukierka

Wielu z nas, widząc osobę leżącą na ulicy lub zachowującą się nietypowo, automatycznie zakłada, że jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Takie założenie może być jednak tragiczne w skutkach. Pamiętaj: nie zawsze to, co wygląda na nietrzeźwość, jest brakiem trzeźwości. To może być cukrzyca, udar, nagłe zatrzymanie krążenia lub, jak w tym przypadku, zadławienie. Nie bój się zareagować.

przypomina policja