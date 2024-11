Sądzili, że przeprowadzka do innego miasta wystarczy, by uniknąć kary

Poszukiwani listami gończymi niemal zawsze są zaskoczeni widokiem zatrzymujących ich policjantów. Tak było też w przypadku 48-latka i 57-latka. Oni sądzili, że - by uniknąć kary - wystarczy zamieszkać w innych miastach.

- Pewne jest jedno - funkcjonariusze zawsze swoje czynności prowadzą do skutku. I ten skutek dla takich osób jest zaskakujący, nagły i niespodziewany. Świetnym dowodem na to, że osoby poszukiwane przez wymiar sprawiedliwości, szybciej czy później trafią do zakładu karnego, są zatrzymania 48-latka oraz 57-latka - ocenia starsza aspirant Magdalena Gąsowska, rzeczniczka policji w Piasecznie.