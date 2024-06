Był poszukiwany listem gończym. Przed policjantami ukrył się w piwnicy

Poszukiwany listem gończym do odbycia kary mężczyzna nie spodziewał się, że policjanci z Piaseczna zapukają do jego drzwi tak wcześnie rano. 30-latek schował się w piwnicy, mając nadzieję, że tam nikt go nie znajdzie.

Za popełnione błędy wcześniej czy później przyjdzie nam ponieść karę, a to może dosięgnąć nas w najmniej oczekiwanym momencie - przestrzega policja. Przekonał się o tym 30-letni mieszkaniec powiatu piaseczyńskiego. Doskonale wiedział o tym, że ma na swoim koncie blisko 1,5-roczną odsiadkę. Postanowił więc zmienić miejsce zamieszkania i "coś wynająć", sądząc, że uniknie odpowiedzialności za to, co zrobił w przeszłości. To jednak mu się nie udało.