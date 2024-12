Maska mu nie pomogła. Wpadł na gorącym uczynku

Policyjni wywiadowcy o tym, jak nie dać się okraść Źródło: Dawid Krysztofiński/tvnwarszawa.pl

Policjanci z Lesznowoli otrzymali zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań na terenie gminy ktoś włamuje się do mieszkania. Plany pokrzyżował mu lokalny dzielnicowy, który na gorącym uczynku zatrzymał 40-letniego obywatela Chin.

"Wszystko wskazywało na to, że do dokonania tego przestępstwa świetnie się przygotował, ponieważ policjanci znaleźli przy nim pęk gładkich kluczy z wkładkami służącymi do otwierania zamków. Jakby tego było mało, mężczyzna miał maskę. Ona z kolei miała ochronić go przed identyfikacją i zapewnić anonimowość" - opisała w komunikacie st. asp. Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Jak podkreśliła, plan, który wydawał się być według mężczyzny doskonały, nie udał się.

Dodatkowo funkcjonariusze w trakcie przeszukania 40-latka znaleźli przy nim skarbonki z pieniędzmi.

Maska zatrzymanego Źródło: KPP Piaseczno

Usłyszał zarzut

40-latek trafił do policyjnej celi, a mundurowi zajęli się zabezpieczaniem śladów na miejscu zdarzenia oraz gromadzeniem materiału dowodowego w tej sprawie. Następnego dnia mężczyzna usłyszał zarzut dokonania kradzieży z włamaniem.

Prokurator z Prokuratury Rejonowej w Piasecznie przychylił się do wniosku lesznowolskich policjantów, stosując wobec zatrzymanego mężczyzny wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Postępowanie w sprawie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

Policjanci zajmują się teraz sprawdzeniem, czy to jedyne włamanie, które mężczyzna ma na swoim koncie. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

Policjant z zatrzymanym mężczyzną Źródło: KPP Piaseczno

Jak nie dać się okraść?

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia policjanci zaapelowali o ostrożność. "Czas naszego wypoczynku i relaksu to dla złodziei doskonała okazja do wzbogacenia się. Łupem włamywaczy padają najczęściej pozostawione w mieszkaniach pieniądze, biżuteria oraz sprzęt elektroniczny" - podkreślili.

I podpowiedzieli jak chronić się przed włamywaczami. Jeżeli to możliwe, dobrym pomysłem jest zabezpieczenie swojego dobytku systemem alarmowym, montaż rolet antywłamaniowych lub okratowanie okien. "Jeżeli mieszkasz w domku jednorodzinnym nie zapomnij o zabezpieczeniu drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, a szczególnie tych, poprzez które łatwo można dostać się do środka. Zadbaj o oświetlenie ciemnych obszarów wokół domu. Złodzieje bardzo nie lubią miejsc dobrze doświetlonych, a także wszelkich systemów monitoringu wizyjnego" - wyliczyli mundurowi.

Podkreślili, że ważne jest, by wychodząc z domu, zamykać wszystkie okna i drzwi. Nie warto również zostawiać kluczy w umówionym miejscu, takim jak wycieraczka, czy za doniczką, bo złodzieje znają takie miejsca. Złym pomysłem jest także zostawianie na drzwiach kartek z informacjami o miejscu w którym się przebywa. Dla złodzieja jest to sygnał, że mieszkanie jest puste. "Wychodząc nawet na krótko po list do skrzynki czy wyrzucić śmieci — zamykaj drzwi na klucz. Złodziej nie potrzebuje wiele czasu, aby wtargnąć do mieszkania" - zaznaczyli funkcjonariusze.

Na co zwrócić uwagę?

W uniknięciu kradzieży ważne jest też zainteresowanie otoczeniem. Sygnałem alarmowym mogą być nieznane osoby, kręcące się bez celu w pobliżu domu. "Dobrze zapamiętaj ich wygląd. Twoje spostrzeżenia mogą okazać się bardzo pomocne przy ustalaniu tożsamości włamywaczy" - podkreślili policjanci.

Innym detalem, mogącym świadczyć o obecności złodziei może być obcy samochód na posesji sąsiada, gdy tego nie ma w domu lub niespodziewane odwiedziny obcej osoby pod pozorem szukania adresu, kogoś z sąsiadów lub zdobycia innych informacji o okolicy.

Policjanci podpowiadają, by unikać przechowywania w domu znacznych kwot pieniędzy i wartościowej biżuterii, a także opowiadania o swoim majątku w miejscach publicznych. "Jeżeli wyjeżdżasz na dłużej, przekaż do przechowania cenne dla Ciebie rzeczy osobom godnym zaufania lub zdeponuj je w banku. Bądź dyskretny – portale społecznościowe to dla złodziei prawdziwa baza wiedzy, dlatego nie chwal się celem podróży, a zdjęcia opublikuj już po powrocie do domu" - podają mundurowi.