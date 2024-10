27-latek jeździł sportowym porsche po Piasecznie. Gdy zobaczył policjantów, zamienił fotel kierującego na siedzenie pasażera. W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna nie powinien się znaleźć za kierownicą auta. Szybka zmiana miejsc nie uchroniła go przed konsekwencjami.

Policjanci zatrzymali porsche do kontroli

Policjanci zatrzymali porsche do kontroli KPP Piaseczno

"Nie miał nic na swoją obronę"

Interweniowała policja. "27-latek nie miał nic na swoją obronę" - dodała Gąsowska. Mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania. Czeka go sądowa rozprawa, na której sąd orzeknie o wysokości kary - nie niższej niż 1500 złotych, a także o zakazie prowadzenia pojazdów. Złamanie tego zakazu natomiast będzie już przestępstwem zagrożonym karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.