Niebezpieczny drift na sklepowym parkingu. Nagranie

O mało nie potrącił filmującego

Zdaniem policji, takie zachowania są wyrazem bezmyślności i lekkomyślności. Funkcjonariusze przypominają, że parkingi i drogi publiczne to nie miejsca na niebezpieczne manewry oraz sprawdzanie własnych umiejętności za kierownicą. - Apelujemy do młodych kierowców, aby zastanowili się nad konsekwencjami swoich działań. Co by było, gdyby podczas takiego manewru coś poszło nie tak? Gdyby ktoś został ranny, a nawet zginął, czy nadal podchodziliby do takich zabaw z ignorancją i lekkością? - zastanawia się na koniec rzeczniczka.