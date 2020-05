Chciał zjeść posiłek w barze. Po kłótni z pracownikiem ranił go nożem

Jak informuje policja, klient baru uparł się, żeby zjeść zamówiony posiłek wewnątrz lokalu. Kiedy usłyszał odmowę, groził pracownikowi i ranił go nożem. Zdemolował również baner reklamowy.

- Jak się okazało, mężczyzna w ciągu dnia przyszedł do tego lokalu gastronomicznego i po zakupie posiłku chciał go skonsumować na miejscu. Nie reagował na zwróconą mu uwagę przez pracownika i nie chciał opuścić baru. Na tym punkcie wynikła awantura, podczas której mężczyzna groził pracownikowi uszkodzeniem ciała - przekazała Ewelina Gromek-Oćwieja, z Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach.

- Był nietrzeźwy. Miał promil alkoholu w organizmie. Usłyszał już zarzuty kierowania gróźb, uszkodzenia ciała i uszkodzenia mienia. Prokurator objął go policyjnym dozorem oraz zakazał zbliżania się do pokrzywdzonego i do budynku baru - poinformowała Gromek-Oćwieja.