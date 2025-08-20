Logo TVN Warszawa
Zakończyli współpracę z Warszawą. To miasto ma swoją komunikację. I to za darmo

Komunikacja miejska w Otwocku jest bezpłatna
Komunikacja miejska w Otwocku jest bezpłatna
Komunikacja miejska w Otwocku jest bezpłatna
Minęły prawie trzy tygodnie, od kiedy podwarszawski Otwock zakończył współpracę z warszawskim Zarządem Transportu Miejskiego i sam zarządza komunikacją w mieście. Choć od 1 sierpnia wszystkie autobusy są całkowicie bezpłatne, prezydent Jarosław Margielski zapewnia, że nowe porządki to oszczędność dla miejskiego budżetu.

Z początkiem sierpnia w Otwocku i pobliskiej gminie Wiązowna zaczęły kursować autobusy linii A1 i A2. Autobusy mają ciemno zielone barwy z motywami sosnowymi (sosna to drzewo charakterystyczne dla linii otwockiej) i i historycznymi (wizerunki "ojców polskiej niepodległości"). Przejazd nimi jest całkowicie bezpłatny. Dotychczasowe linie L20 i L22 zniknęły z rozkładów. "Elkami" zarządza warszawski Zarząd Transportu Miejskiego, z którym miasto Otwock postanowiło zakończyć współpracę.

- Chcieliśmy zunifikować kwestię bezpłatności komunikacji zbiorowej w mieście. Z części linii (tych zarządzanych przez miasto od dwóch lat - red.) mieszkańcy mogli korzystać bezpłatnie, ale linie L20 i L22 pozostawały płatne. Dobiegał okres końca trwania umowy. Od ZTM otrzymaliśmy zapytanie, czy będziemy zainteresowani jej kontynuacją, ale z zaznaczeniem, że stawki za wozokilometr mogą wzrosnąć do 12-13 złotych. Nie zdecydowaliśmy się na przedłużanie tej umowy - mówi nam prezydent Otwocka Jarosław Margielski.

Samorządowiec podkreśla, że miasto chce elastycznie podchodzić do kwestii rozkładów jazdy i szybko reagować na wyłączenia ulic. - Współpraca z ZTM była dobra, ale chcieliśmy, żeby oferta była bardziej zwrócona do mieszkańców i do tego zredukować koszty - wyjaśnia Margielski.

Oszczędność miasta - pół miliona rocznie

Proces przygotowania się do przejęcia linii L20 i L22 trwał kilka miesięcy. - Finalnie udało się podpisać umowę z operatorem, który dotychczas był podwykonawcą stołecznego ZTM i obsługiwał wskazane linie. Teraz ta firma świadczy usługi na rzecz Miasta Otwocka - wskazuje nasz rozmówca.

Chodzi o PKS Grodzisk Mazowiecki. Umowa z przewoźnikiem została podpisana pod koniec czerwca i obowiązuje do 30 listopada 2027 roku. Stawka za wozokilometr to 7,40 zł brutto czyli dużo poniżej tej zawartej w umowie z ZTM pod koniec jej obowiązywania (9,67 zł).

Pomimo że Otwock wziął na swoje barki organizację obu linii, a autobusy są bezpłatne, zmiana ta ma przynieść w skali roku około pół miliona złotych oszczędności w porównaniu z umową z ZTM. Jak to możliwe? - Zoptymalizowaliśmy funkcjonowanie obu linii pod kątem pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich, liczby etatów kierowców. Ponadto w umowie, którą zawarliśmy z podwykonawcą, jest mniejsza liczba obostrzeń. Dzięki temu otrzymaliśmy korzystniejszą ofertę za wozokilometr - mówi Jarosław Margielski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kolej przetnie podwarszawskie miasto? Prezydent: kuriozalny pomysł

Kolej przetnie podwarszawskie miasto? Prezydent: kuriozalny pomysł

Dariusz Gałązka
Burmistrz Karczewa o budowie linii kolejowej. Proponuje inną trasę

Burmistrz Karczewa o budowie linii kolejowej. Proponuje inną trasę

W szczycie wszystkie miejsca zajęte

Linie L20 i L22 były najbardziej uczęszczanymi liniami w powiecie otwockim. Chęć współpracy z miastem w ramach nowej umowy zadeklarowała gmina Wiązowna. Oznacza to, że z linii A1 i A2 mogą korzystać również jej mieszkańcy w ramach podpisanego porozumienia przez prezydenta Jarosława Margielskiego i wójta Janusza Budnego.

To, czy bezpłatnymi autobusami na liniach "A" jeździ więcej osób, będzie można wiarygodnie ocenić dopiero po powrocie uczniów do szkół i zakończeniu sezonu urlopowego. Jakie są wnioski po trzech tygodniach od wprowadzenia nowych porządków? - Już teraz widzimy, że w godzinach szczytu, wszystkie miejsca siedzące w autobusach są zajęte - odpowiada prezydent Otwocka.

Nowe linie A1 i A2 obsługują niskopodłogowe autobusy marki Guleryuz Ecoline 12 wyprodukowane w 2020 roku. Pojazdy są wyposażone w rampę dla wjazdu wózków, klimatyzację, wyświetlacze tras i numery linii. Przystanki nie zmieniły swoich lokalizacji. Linie kursują od poniedziałku do niedzieli. Trasę Otwock - Wiązowna obsługuje pięć autobusów plus jeden zastępczy. 

Sześć bezpłatnych linii w Otwocku

Poza wspomnianymi liniami A1 (do Rzakty) i A2 (do urzędu gminy Wiązowna) bezpłatną komunikacją miejską w Otwocku tworzą linię: M1 łącząca Ługi, Kresy i Świder z centrum Otwocka; M2 łącząca Mlądz z centrum Otwocka; M3 łącząca Śródborów z centrum Otwocka; W1 kursująca do Warszawy. Połączone linie M1, M2, M3 tworzą linię weekendową.

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Miasto Otwock

OtwockKomunikacja Miejska
