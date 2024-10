25 zarzutów dla 25-latka, chodzi o 38 kilogramów narkotyków

Policjanci zatrzymali 25-latka z Warszawy, który jest podejrzany o wprowadzenie do obrotu 38 kilogramów narkotyków. Usłyszał 25 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

W lipcu policjanci wraz z Prokuraturą Rejonową w Otwocku zatrzymali osiem osób w wieku od 23 do 34 lat podejrzanych o wprowadzanie do obrotu 90 kilogramów środków odurzających. Ich czarnorynkowa wartość została wyceniona na 4 300 000 złotych. Wówczas prokuratura sformułowała przeciwko zatrzymanym łącznie 142 zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających.