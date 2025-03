Zastępca komendanta zatrzymał kierowcę pod wpływem narkotyków Źródło: KPP w Otwocku

Zastępca komendanta policji w podwarszawskim Otwocku zatrzymał po służbie kierowcę posiadającego trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów. Okazało się, że mężczyzna wsiadł za kierownicę, będąc pod wpływem narkotyków. Znaleziono przy nim amfetaminę.

Do zatrzymania kierowcy doszło, gdy zastępca komendanta powiatowego policji w Otwocku nadkomisarz Jakub Komorowski wracał do domu. W trakcie jazdy funkcjonariusz zauważył znanego mu mężczyznę, prowadzącego volvo. "Problem w tym, że mężczyzna posiadał trzy aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów" - informuje podkomisarz Patryk Domarecki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Policjanci znaleźli amfetaminę

"Zastępca komendanta nie wahał się nawet przez chwilę. Od razu ruszył za kierowcą, by go zatrzymać. W tym samym czasie poinformował oficera dyżurnego, by na miejsce wysłał patrol ruchu drogowego, celem wsparcia podczas interwencji" - relacjonuje podkom. Domarecki.

Patrol, który dotarł na miejsce zatrzymania 49-latka, zbadał mężczyznę pod kątem trzeźwości oraz na zawartość środków odurzających w organizmie. "Badanie wykazało amfetaminę. Policjanci ujawnili również przy kierowcy amfetaminę" - zaznacza oficer prasowy.

Dodatkowo, mężczyznę sprawdzono w policyjnych bazach danych. Wyniki wyszukiwania potwierdziły podejrzenia zastępcy komendanta, że 49-latek nie powinien w ogóle wsiadać za kierownicę. "Posiada trzy aktywne zakazy prowadzenia pojazdów, w tym dwa dożywotnie" - wylicza podkom. Domarecki.

Sąd nie zgodził się na areszt

"Mężczyzna usłyszał zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, podczas obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów w warunkach recydywy oraz posiadania środków odurzających" - informuje policjant. 49-latkowi grozi do siedmiu i pół roku więzienia.

Prokuratura wnioskowała do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec podejrzanego. Sąd nie przychylił się jednak do wniosku. Zdecydował o objęciu mężczyzny dozorem policji połączonym z obowiązkiem poddania się każdorazowo badaniu na zawartość alkoholu i narkotyków w organizmie.

CZYTAJ TAKŻE: Zostawił auto na środku ulicy i poszedł do sklepu po alkohol

Nietrzeźwy kierowca zaparkował na środku jezdni Źródło: Straż miejska Warszawa