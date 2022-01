Okradał sklepy na terenie Otwocka. Ofiarą był też taksówkarz. Policja zatrzymała "seryjnego włamywacza"

Policja określiła go mianem "seryjnego włamywacza". Mowa o 17-latku, który jest podejrzany o kilka kradzieży z włamaniem. - Mężczyzna spowodował tym straty o wartości bliskiej 30 tysięcy złotych. Ponadto funkcjonariusze ustalili, że zatrzymany, wraz z 23-latkiem okradli taksówkarza, który ich przewoził. Obaj trafili do policyjnych cel - podała rzeczniczka otwockiej policji.

Jak podała młodsza aspirantka Paulina Harabin, pod koniec 2021 roku do Komendy Powiatowej Policji w Otwocku zaczęły napływać zgłoszenia o kradzieżach z włamaniami do sklepów na terenie miasta. - Sprawca włamywał się głównie do marketów, skąd kradł między innymi pieniądze, zapalniczki i wyroby tytoniowe. Właściciele oszacowali straty na łączną kwotę bliską 30 tysięcy złotych - wyliczyła policjantka.