Brakuje lekarzy, nie wiadomo, kiedy otworzą oddział intensywnej terapii w największym szpitalu powiatu

Kluczowe fakty: Na początku czerwca szpital powiatowy w podwarszawskim Otwocku zawiesił działalność Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Pacjenci w ciężkich stanach są kierowani do innych placówek. Powodem jest odejście anestezjologów.

Sytuacja się nie poprawiła. Zarząd szpitala przekazał, że wciąż zmaga się z problemami kadrowymi i tłumaczy, jakie działania w związku z tym podejmuje.

"Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wciąż mierzy się z istotnymi problemami kadrowymi. Pomimo intensywnych działań rekrutacyjnych, dotychczas nie udało się pozyskać wystarczającej liczby lekarzy anestezjologów, co uniemożliwia na ten moment bezpieczne – zarówno dla pacjentów, jak i personelu – wznowienie działalności oddziału" - przekazał nam zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku.

Co robi szpital, by poprawić swoją sytuację? "Placówka nieprzerwanie prowadzi starania zmierzające do jak najszybszego przywrócenia pracy OAiIT, priorytetowo traktując kwestie bezpieczeństwa i odpowiednich warunków organizacyjnych dla zespołu medycznego" - zapewniono nas w odpowiedzi.

Lekarze złożyli wypowiedzenia

O problemach szpitala już wcześniej informowaliśmy na tvnwarszawa.pl. Komunikat w tej sprawie został opublikowany na stronie Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku w poniedziałek, 9 czerwca. Ale, jak udało nam się wówczas ustalić, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dysponujący pięcioma łóżkami, nie przyjmuje pacjentów już od środy, 4 czerwca. To oznacza, że problemy szpitala trwają już od kilku tygodni.

Zarząd placówki poinformował, że decyzja ta została podjęta z przyczyn organizacyjnych oraz "w trosce o zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i jakości opieki medycznej".

- Powodem tej sytuacji jest to, że kilku lekarzy anestezjologów złożyło wypowiedzenia. Aktualnie trwają prace, które mają na celu zatrudnienie nowych osób do tego zespołu - tłumaczył tvnwarszawa.pl Rafał Skwiot, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Otwocku. - Był też drugi powód - techniczny, związany z awarią systemu klimatyzacji, która musi być naprawiona. Trwa przerwa serwisowa - dodawał.

Rzecznik wyjaśniał też, że działalność oddziału została zawieszona na okres 30 dni. Zapewniał też, że w tym czasie sprawy techniczne i kadrowe mają zostać rozwiązane.

Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku to największy publiczny szpital na terenie powiatu otwockiego. W skład placówki wchodzi sześć oddziałów szpitalnych, blok operacyjny oraz przychodnia w ramach, której działa nocna i świąteczna pomoc lekarska.

Placówka od wielu lat zmaga się z problemami finansowymi. Na początku marca zabrakło pieniędzy na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, o czym informowaliśmy.