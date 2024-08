"Znieważała, pomawiała i groziła burmistrzowi". Areszt dla 39-latki

Policjanci zatrzymali 39-latkę, która jest podejrzana o znieważenie, pomówienie i grożenie burmistrzowi Karczewa i jego rodzinie. Do urzędu miała przyjść z kostką brukową w ręku. Złożyła wyjaśnienia. Została tymczasowo aresztowana.

"39-latka na jednym z portali społecznościowych znieważała i pomówiła burmistrza Karczewa, po to by poniżyć go w opinii publicznej i tym samym utrudnić mu sprawowanie pełnionej funkcji. Co więcej, ta kobieta publicznie i z błahego powodu także groziła mu pozbawieniem życia lub zdrowia" - poinformowała w komunikacie policja w Otwocku. Kobieta miał również grozić rodzinie burmistrza.

Policjanci w ciągu kilku godzin ustalili miejsce przebywania 39-latki. Została zatrzymana na jednej z posesji w gminie Karczew. "Była mocno zaskoczona policyjną akcją" - dodali policjanci z Otwocka.

"Złożyła obszerne wyjaśnienia"

Funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy, na podstawie którego przedstawili kobiecie sześć zarzutów. "Złożyła obszerne wyjaśnienia, w których potwierdziła swoje zachowanie w stosunku do burmistrza. W tym też to, że gdy przyszła do urzędu trzymała kostkę brukową w ręku, jednak nie zamierzała nikomu zrobić nią krzywdy" - podali policjanci z Otwocka.

Policjanci z zatrzymaną kobietą KPP Otwock

Nadzorujący policyjne czynności prokurator z Prokuratury Rejonowej w Otwocku, po zapoznaniu się z aktami sprawy skierował do Sądu Rejonowego w Otwocku wniosek o zastosowanie wobec 39-latki najsurowszego środka zapobiegawczego, w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w całości przychylił się do prokuratorskiego wniosku i aresztował kobietę na okres trzech miesięcy. Grozi jej do dwóch lat pozbawienia wolności.

"Nie może być miejsca na hejt, szczucie..."

"W ostatnim czasie ja i moja rodzina mieliśmy nieprzyjemną sytuację związaną z groźbami pozbawienia nas życia bądź zdrowia. Początkowo zastanawiałem się, czy zająć się tematem, czy potraktować to jako niedojrzałość tej osoby i odpuścić. (....) Zdecydowałem się na podjęcie jednoznacznych działań w tej sprawie i zawiadomiłem o tym zdarzeniu policję. Tego samego dnia kobieta została zatrzymana, a następnie, decyzją sądu, zatrzymana na okres 3 miesięcy. Kobiecie grozi do dwóch lat więzienia. Dziękuję funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Karczewie na czele z Komendant podinspektor Agnieszką Domańską za natychmiastowe i skuteczne działanie. Wiecie, że jestem otwarty na dyskusję i krytykę, ale nie może być miejsca na hejt, szczucie i pomawianie kogokolwiek. Wspólnie musimy postawić tamę temu zjawisku, które, niestety, rozpowszechniło się wraz z popularyzacją mediów społecznościowych. Mówię jasne i stanowcze #StopHejt wobec kogokolwiek" - napisał Michał Rudzki, burmistrz Karczewa na swoim facebookowym profilu.

Pamiętajmy, że nikt z nas nie powinien zgadzać się na falę hejtu, agresji, czy też nawoływania do nienawiści. Rodzące się spory powinny być merytoryczne, a nie motywowane hejtem.

Autorka/Autor:mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl