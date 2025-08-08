Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W maju zastępczyni dyrektora Muzeum Wojska Polskiego Magdalena Rochnowska zapowiedziała, że otwarcie placówki nastąpi 16 sierpnia tego roku. Ten plan pozostaje aktualny. Wydarzenia związane z udostępnieniem Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie znalazły się w oficjalnym programie obchodów 105. rocznicy "Cudu nad Wisłą".

W sobotę o godzinie 12.00 rozpocznie się piknik historyczno-wojskowy na terenie otaczającym placówkę. O godzinie 13 przewidziano uroczystość związaną z otwarciem muzeum. Po niej odbędzie się rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej.

Podczas imprezy przewidziano także pokaz współczesnego sprzętu wojskowego, koncert oraz możliwość odwiedzenia stoisk rekonstruktorów historycznych.

- Od godziny 17 do 20 będzie możliwość zwiedzania muzeum przez uczestników tego wydarzenia - zapowiada w rozmowie z tvnwarszawa.pl Magdalena Rochnowska. - W niedzielę będzie można zwiedzać muzeum od godziny 12 do 19 - dodaje.

W weekend wstęp do Muzeum Bitwy Warszawskiej będzie bezpłatny. Od poniedziałku będzie już konieczne zakupienie biletu.

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Miało powstać na setną rocznicę

Budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie pod Wołominem zapowiadano już w 2017 roku. Dyrekcja Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, któremu podlegać będzie placówka w Ossowie, ogłosiła wówczas, że prace rozpoczną się wiosną 2018 roku i zostaną ukończone na 100. rocznicę "Cudu nad Wisłą", czyli 15 sierpnia 2020 roku.

Inwestycja napotkała jednak na problemy. Pierwszą łopatę udało się wbić kilkanaście dni przed pierwotnym terminem ukończenia budowy. Plan zakładał, że prace potrwają dwa lata. Pokrzyżował go pożar, który wybuchł na budowie w marcu 2022 roku. Z kolei w styczniu 2024 roku do terenu, gdzie powstawała inwestycja niebezpiecznie zbliżyła się woda, po tym jak wylał Bug oraz jego dopływy.

Po drodze konieczne było też powtórzeniem przetargu na projekt i wykonanie wystawy głównej.

Dowiedz się więcej: Miało być gotowe pięć lat temu, jest data otwarcia

Eksponaty z Muzeum Wojska Polskiego

Budynek muzeum stoi na 17-metrowym wzniesieniu. Jego powierzchnia użytkowa to w sumie 4800 m kw. Do gmachu prowadzi 500-metrowa tak zwana Aleja Zwycięzców. Po wschodniej i zachodniej stronie terenu muzeum ustawiono dwa 70-metrowe maszty.

Wystawa - jak opisywała w maju zastępczyni dyrektora MWP - zostanie zorganizowana na dwóch kondygnacjach o łącznej powierzchni 1000 metrów kwadratowych.

- Wystawę będzie można zwiedzać zarówno indywidualnie jak i grupowo. Zakładany czas przejścia - do 70 minut. Wystawa będzie zawierała liczne stanowiska multimedialne, immersyjny charakter podkreśli kilka ciekawych instalacji. Większość eksponatów zgromadzonych w Ossowie pochodzić będzie z Muzeum Wojska Polskiego - przekazała Rochnowska.

- Zobaczymy artefakty należące do bohaterów tamtych wydarzeń, broń i umundurowanie. Szykujemy też większe repliki sprzętu wojskowego. Gratką dla miłośników historii będzie możliwość zobaczenia jedynego bolszewickiego sztandaru, jaki zachował się w naszych zbiorach, a który Polacy zdobyli w wyniku zwycięskiej bitwy - dodała przedstawicielka MWP.

W ramach inwestycji powstał też zewnętrzy amfiteatr na 2760 miejsc oraz taras widokowy na najwyższej kondygnacji.

Krwawe walki pod Ossowem

Bój z bolszewikami pod Ossowem koło Wołomina rozegrał się 14 sierpnia 1920 r. Był on częścią Bitwy Warszawskiej, w wyniku, której Armia Czerwona została zmuszona do odwrotu. Starcie należało do najkrwawszych i najbardziej dramatycznych spośród walk toczonych w obronie stolicy. Wielkim męstwem wykazali się wtedy żołnierze Legii Akademickiej. W jej szeregach walczyli nie tylko studenci, ale także młodzież gimnazjalna i harcerze.

Wojsko polskie poniosło ogromne straty, ale żołnierze poderwali się do kontrataku. Doszło do walk wręcz. Przeważające siły wroga musiały ustąpić. Zwycięstwo zostało jednak drogo okupione. W walkach poległo, zaginęło i zostało rannych około 600 żołnierzy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD