Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Miało powstać na setną rocznicę "Cudu nad Wisłą". Jest data uroczystego otwarcia muzeum

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie zostanie uroczyście otwarte dzień po 105. rocznicy "Cudu nad Wisłą". W weekend zwiedzający będą mogli za darmo obejrzeć długo wyczekiwaną ekspozycję. Zgromadzono na niej artefakty należące do bohaterów tamtych wydarzeń, broń i umundurowanie

W maju zastępczyni dyrektora Muzeum Wojska Polskiego Magdalena Rochnowska zapowiedziała, że otwarcie placówki nastąpi 16 sierpnia tego roku. Ten plan pozostaje aktualny. Wydarzenia związane z udostępnieniem Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie znalazły się w oficjalnym programie obchodów 105. rocznicy "Cudu nad Wisłą".

W sobotę o godzinie 12.00 rozpocznie się piknik historyczno-wojskowy na terenie otaczającym placówkę. O godzinie 13 przewidziano uroczystość związaną z otwarciem muzeum. Po niej odbędzie się rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej.

Podczas imprezy przewidziano także pokaz współczesnego sprzętu wojskowego, koncert oraz możliwość odwiedzenia stoisk rekonstruktorów historycznych.

- Od godziny 17 do 20 będzie możliwość zwiedzania muzeum przez uczestników tego wydarzenia - zapowiada w rozmowie z tvnwarszawa.pl Magdalena Rochnowska. - W niedzielę będzie można zwiedzać muzeum od godziny 12 do 19 - dodaje.

W weekend wstęp do Muzeum Bitwy Warszawskiej będzie bezpłatny. Od poniedziałku będzie już konieczne zakupienie biletu.

Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie
Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Miało powstać na setną rocznicę

Budowę Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie pod Wołominem zapowiadano już w 2017 roku. Dyrekcja Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, któremu podlegać będzie placówka w Ossowie, ogłosiła wówczas, że prace rozpoczną się wiosną 2018 roku i zostaną ukończone na 100. rocznicę "Cudu nad Wisłą", czyli 15 sierpnia 2020 roku.

Inwestycja napotkała jednak na problemy. Pierwszą łopatę udało się wbić kilkanaście dni przed pierwotnym terminem ukończenia budowy. Plan zakładał, że prace potrwają dwa lata. Pokrzyżował go pożar, który wybuchł na budowie w marcu 2022 roku. Z kolei w styczniu 2024 roku do terenu, gdzie powstawała inwestycja niebezpiecznie zbliżyła się woda, po tym jak wylał Bug oraz jego dopływy.

Po drodze konieczne było też powtórzeniem przetargu na projekt i wykonanie wystawy głównej.

Miało być gotowe pięć lat temu, jest data otwarcia
Dowiedz się więcej:

Miało być gotowe pięć lat temu, jest data otwarcia

Eksponaty z Muzeum Wojska Polskiego

Budynek muzeum stoi na 17-metrowym wzniesieniu. Jego powierzchnia użytkowa to w sumie 4800 m kw. Do gmachu prowadzi 500-metrowa tak zwana Aleja Zwycięzców. Po wschodniej i zachodniej stronie terenu muzeum ustawiono dwa 70-metrowe maszty.

Wystawa - jak opisywała w maju zastępczyni dyrektora MWP - zostanie zorganizowana na dwóch kondygnacjach o łącznej powierzchni 1000 metrów kwadratowych.

- Wystawę będzie można zwiedzać zarówno indywidualnie jak i grupowo. Zakładany czas przejścia - do 70 minut. Wystawa będzie zawierała liczne stanowiska multimedialne, immersyjny charakter podkreśli kilka ciekawych instalacji. Większość eksponatów zgromadzonych w Ossowie pochodzić będzie z Muzeum Wojska Polskiego - przekazała Rochnowska.

- Zobaczymy artefakty należące do bohaterów tamtych wydarzeń, broń i umundurowanie. Szykujemy też większe repliki sprzętu wojskowego. Gratką dla miłośników historii będzie możliwość zobaczenia jedynego bolszewickiego sztandaru, jaki zachował się w naszych zbiorach, a który Polacy zdobyli w wyniku zwycięskiej bitwy - dodała przedstawicielka MWP.

W ramach inwestycji powstał też zewnętrzy amfiteatr na 2760 miejsc oraz taras widokowy na najwyższej kondygnacji.

Krwawe walki pod Ossowem

Bój z bolszewikami pod Ossowem koło Wołomina rozegrał się 14 sierpnia 1920 r. Był on częścią Bitwy Warszawskiej, w wyniku, której Armia Czerwona została zmuszona do odwrotu. Starcie należało do najkrwawszych i najbardziej dramatycznych spośród walk toczonych w obronie stolicy. Wielkim męstwem wykazali się wtedy żołnierze Legii Akademickiej. W jej szeregach walczyli nie tylko studenci, ale także młodzież gimnazjalna i harcerze.

Wojsko polskie poniosło ogromne straty, ale żołnierze poderwali się do kontrataku. Doszło do walk wręcz. Przeważające siły wroga musiały ustąpić. Zwycięstwo zostało jednak drogo okupione. W walkach poległo, zaginęło i zostało rannych około 600 żołnierzy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
WołominHistoriaInwestycje w Warszawie
Czytaj także:
Na przejściu dla pieszych przy parku Traugutta powstanie sygnalizacja
Dwa niebezpieczne przejścia zyskają sygnalizację
Śródmieście
Zatrzymanie podejrzanych o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego
Policja: grozili mężczyźnie pozbawieniem życia i żądali 300 tysięcy euro
Okolice
44-latek dostał mandat za jazdę hulajnogą elektryczną
Dwa razy za szybko w miejscu, gdzie nie powinno go być
Okolice
Problem ze szczurami przy bloku na Woli
"Myślała, że dokarmia koty"
Klaudia Kamieniarz
Finisz prac na placu Zawiszy
Ostatnie płyty trafiły na swoje miejsce. Kończą się prace, wrócą tramwaje
Komunikacja
Poparzenie przy próbie rozpalenia ogniska
"Rozpalali ognisko". Helikoptery zabrały do szpitala dwie poparzone osoby
Okolice
Jazdę na hulajnodze zakończył mandatem (zdjęcie ilustracyjne)
Zapłaci 2,5 tysiąca złotych za przejażdżkę hulajnogą
Okolice
Wybuch w KGP
Wybuch granatnika. Jest data rozpoczęcia procesu byłego komendanta głównego
Mokotów
Nielegalna bimbrownia zlikwidowana
Miał 1300 litrów zacieru, 150 litrów bimbru i setki pustych butelek
Okolice
Prace drogowe (ilustracyjne)
Weekendowe prace na kilku ważnych ulicach
Ulice
W wypadku ranny został policjant, trafił do szpitala
"Potrąciła wyprzedzającego ją policjanta na motocyklu". Trafił do szpitala
Okolice
Powodem zatrzymania 53-latka była nieczytelna tablica rejestracyjna
Zatrzymali go z powodu tablicy, osiem miesięcy spędzi w więzieniu
Okolice
Lekarz o przyczynach wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
Jechał hulajnogą, po wypadku trafił do szpitala. Szukają świadków
Okolice
shutterstock_2371508757
Warszawska giełda z nowym rekordem po 17 latach
Tragiczny wypadek na Trasie Łazienkowskiej
"Zapytałam, co z moimi dziećmi i mężem. Nie odpowiedzieli"
Śródmieście
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Miesiąc wakacji i ponad 700 wypadków na hulajnogach. 422 z udziałem dzieci
Okolice
MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, centrum Warszawy
Muzeum Sztuki Nowoczesnej z szansą na prestiżową nagrodę
Śródmieście
Przebudowa torowiska tramwajowego na ul. Marszałkowskiej
Ułożyli 70 płyt. Marszałkowską karetki będą mogły jeździć po torowisku
Śródmieście
Kierowca przekroczył prędkość i był pijany
Jechał za szybko. Stracił prawo jazdy i samochód
Okolice
Pożar na budowie basenu w Otwocku
Płonął dach na budowie basenu
Okolice
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Usiadł na tylnym fotelu w aucie i twierdził, że nie jest kierowcą
Okolice
Salon zajmuje się sprzedażą naturalnych włosów
Ukradł 50 kilogramów włosów, są warte 800 tysięcy złotych
Klaudia Kamieniarz
W weekend remont Pułkowej (zdj. ilustracyjne)
Weekend z utrudnieniami na Pułkowej
Bielany
Policjanci znaleźli części kradzionych w Holandii aut
Demontował auta skradzione w Holandii
Okolice
Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego na Wisłostradzie
Próba generalna przed wielką defiladą. Zamykane będą mosty i ulice
Śródmieście
Jeden z zatrzymanych w czasie akcji
60 tomów akt, 26 oskarżonych
Okolice
Znalazcy grożą teraz trzy lata więzienia
Podrzucił właścicielce znaleziony portfel, ale coś zostawił dla siebie
Okolice
Zwolennicy prezydenta Karola Nawrockiego na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie PAP/Piotr Nowak
Prezydent wyszedł do swoich zwolenników. "Emocje tu buzowały"
Śródmieście
Do zdarzenia doszło w Ciechanowie przy ul. Śląskiej
Dwa zarzuty i areszt po postrzeleniu mężczyzny. W tle konflikt dwóch rodzin
Okolice
Rowerzysta wjechał wprost pod koła auta (zdjęcie ilustracyjne)
Zobaczyli "lecący rower", na jezdni leżał mężczyzna z rozbitą głową
Ochota

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki