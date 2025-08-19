Zginęły cztery osoby, kierowca miał dożywotni zakaz prowadzenia. Nowe informacje

Policja o tragicznym wypadku pod Przasnyszem Źródło: TVN24

W poniedziałek w miejscowości Opaleniec na drodze krajowej numer 57 doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Na łuku drogi osobowy volkswagen zderzył się czołowo z cysterną. Jak podała policja, cztery osoby podróżujące volkswagenem: 76-letnia kobieta oraz trzech mężczyzn w wieku od 42 do 75 lat zginęli na miejscu. Ciężarówkę prowadził 38-latek. Nie odniósł obrażeń, był trzeźwy.

Kierowca miał dożywotni zakaz

We wtorek policja przekazała więcej szczegółów na temat wypadku.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący osobówką z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z ciężarówką. W chwili wypadku jezdnia była mokra. Dodatkowo w volkswagenie opony na przedniej osi posiadały różną szerokość, a także rzeźba bieżnika jednej z nich była nadmiernie zużyta - przekazał nadkomisarz Paweł Rykowski z Komendy Powiatowej Policji w Przasnyszu.

- Za kierownicą volkswagena siedział 42-latek, który posiadał dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, wydany za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości - dodał policjant.

DK57 była zablokowana w obu kierunkach przez sześć godzin.

Zderzenie samochodu z cysterną na DK57 Zderzenie auta i cysterny na DK57 Źródło: Policja Mazowiecka Zderzenie auta i cysterny na DK57 Źródło: Policja Mazowiecka Zderzenie auta i cysterny na DK57 Źródło: Mazowiecka Policja Zderzenie auta i cysterny na DK57 Źródło: Policja Mazowiecka