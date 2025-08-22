Logo TVN Warszawa
Łoś spaceruje po okolicy od trzech dni. Ostrzeżenie dla mieszkańców

Łoś spaceruje po Nowej Iwicznej
Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim
Źródło: Google Maps
W Nowej Iwicznej pod Warszawą od trzech dni spaceruje po ulicach łoś. Sołtyska ostrzega mieszkańców i prosi, by zachowali szczególną ostrożność.

"Uwaga, proszę zachować szczególną ostrożność. Na ulicy Kieleckiej w Nowej Iwicznej spaceruje łoś" - czytamy we wpisie sołectwa Nowa Iwiczna na Facebooku. Jak dodano, odpowiednie służby zostały o tym poinformowane.

- Łoś spaceruje w okolicy od trzech dni. Wszystkie służby, w tym powiatowe centrum zarządzania kryzysowego oraz policja zostały poinformowane - doprecyzowała dla tvnwarszawa.pl Marta Krzemińska-Zabuła, sołtys Nowej Iwicznej.

Łoś spaceruje po Nowej Iwicznej
Łoś spaceruje po Nowej Iwicznej
Źródło: Sołectwo Nowa Iwiczna

Co zrobić, gdy spotkamy łosia w mieście?

Na tvnwarszawa.pl wielokrotnie informowaliśmy o łosiach, które coraz częściej można zauważyć w mieście.

 -Jeżeli spotkamy łosia w mieście, to jak najszybciej się wycofujemy i dzwonimy po służby. To dotyczy wszystkich dzikich zwierząt spotkanych na terenach zurbanizowanych. Również jeżeli spotykamy łosia na terenach zielonych, na przykład w parku, miejscu położonym blisko ulicy. Ale jeżeli spotykamy łosia na terenie leśnym, na terenie nadwiślanym, to wtedy nie dzwonimy. Trzeba po prostu odejść, nie płoszyć tego zwierzęcia, ale nie ma konieczności zgłaszania, bo to jest teren, na którym te zwierzęta mieszkają - radziła Andżelika Gackowska z Lasów Miejskich przy okazji rozmowy o tym, skąd biorą się łosie w mieście.

Specjaliści ostrzegają: łosie wiedzą, że my im nie do końca zagrażamy, ale nie powinniśmy dać się zwieść, ponieważ zdarzają się przypadki, kiedy te zwierzęta stają się groźne dla człowieka.

Są zagrożeniem szczególnie na drodze. Łosie to duże zwierzęta, ważą 300-400 kilogramów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Od 2001 roku obowiązuje zakaz polowań na łosia (zdj. ilustracyjne)
Chciał przeskoczyć, nadział się na ogrodzenie. Łoś nie przeżył
Włochy
Spotkanie z łosiem na drodze niedaleko Zwolenia
Łoś przechodził tuż przed autem, nie spieszył się
Najnowsze
Łoś na przystanku na Grochowie
Skąd łosie na ulicach Warszawy? "Praski brzeg Wisły jest dziki, umożliwia im przemieszczanie się"
Ulice

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Sołectwo Nowa Iwiczna

zwierzęta w mieście
