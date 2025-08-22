Łoś spaceruje po okolicy od trzech dni. Ostrzeżenie dla mieszkańców

Do zdarzenia doszło w powiecie piaseczyńskim Źródło: Google Maps

"Uwaga, proszę zachować szczególną ostrożność. Na ulicy Kieleckiej w Nowej Iwicznej spaceruje łoś" - czytamy we wpisie sołectwa Nowa Iwiczna na Facebooku. Jak dodano, odpowiednie służby zostały o tym poinformowane.

- Łoś spaceruje w okolicy od trzech dni. Wszystkie służby, w tym powiatowe centrum zarządzania kryzysowego oraz policja zostały poinformowane - doprecyzowała dla tvnwarszawa.pl Marta Krzemińska-Zabuła, sołtys Nowej Iwicznej.

Co zrobić, gdy spotkamy łosia w mieście?

Na tvnwarszawa.pl wielokrotnie informowaliśmy o łosiach, które coraz częściej można zauważyć w mieście.

-Jeżeli spotkamy łosia w mieście, to jak najszybciej się wycofujemy i dzwonimy po służby. To dotyczy wszystkich dzikich zwierząt spotkanych na terenach zurbanizowanych. Również jeżeli spotykamy łosia na terenach zielonych, na przykład w parku, miejscu położonym blisko ulicy. Ale jeżeli spotykamy łosia na terenie leśnym, na terenie nadwiślanym, to wtedy nie dzwonimy. Trzeba po prostu odejść, nie płoszyć tego zwierzęcia, ale nie ma konieczności zgłaszania, bo to jest teren, na którym te zwierzęta mieszkają - radziła Andżelika Gackowska z Lasów Miejskich przy okazji rozmowy o tym, skąd biorą się łosie w mieście.

Specjaliści ostrzegają: łosie wiedzą, że my im nie do końca zagrażamy, ale nie powinniśmy dać się zwieść, ponieważ zdarzają się przypadki, kiedy te zwierzęta stają się groźne dla człowieka.

Są zagrożeniem szczególnie na drodze. Łosie to duże zwierzęta, ważą 300-400 kilogramów.