Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce. Został zatrzymany

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w piątek, 5 września.

- Kierowca autobusu groził przedmiotem przypominającym broń 16-latce z gminy Nasielsk. Sytuacja miała miejsce wewnątrz autobusu, gdy wszyscy pasażerowie opuścili już pojazd. Ten przedmiot został przez policjantów zabezpieczony. 59-latek to kierowca autobusu linii numer siedem - poinformowała kom. Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych

