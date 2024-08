Pożar poddasza, poparzony 50-latek w szpitalu

czytaj dalej

Gdyby jeszcze raz się urodził, to wybrałby inny zawód. Jak mówi - klawiszowy. Firmę krawiecką ma już zarejestrowaną od ponad pół wieku. - To oficjalnie, w papierach. Urzęduję jeszcze dłużej - mówi w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl 90-letni Wacław Dominiak, krawiec z Warszawy. Znajomi, ze względu na wiek, namawiają go, aby rzucił pracę. – Ale co ja będę sam robić w domu? - pyta.