Ukradziony w Polsce mercedes miał trafić do Emiratów. Na transport czekał w Antwerpii

Jak pochwaliły się polskie służby, próbę wywozu luksusowego auta o szacunkowej wartości 420 tysięcy złotych zatrzymano, dzięki informacjom przekazanym do Belgii przez bieszczadzkich strażników granicznych i stołecznych policjantów.
Znaleźli go w belgijskim porcie
"Do ujawnienia doszło 4 września w międzynarodowym porcie morskim w Antwerpii (Belgia), w wyniku informacji przekazanych przez strażników granicznych z Bieszczadzkiego Oddziału SG i Policjantów Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, współdziałających w zwalczaniu przestępczości samochodowej" - czytamy w komunikacie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
Mercedes wart ponad 420 tysięcy
W oparciu o międzynarodową współpracę mundurowi przekazali informacje o skradziony w Polsce aucie belgijskim służbom.
"Był to samochód osobowy marki Mercedes E200 (rok produkcji 2024) utracony na szkodę polskiej firmy leasingowej. Jak się okazało auto o szacunkowej wartości 420 tys. złotych było przygotowane do transportu do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dzięki współpracy służb samochód został zatrzymany, a dalsze postępowanie w sprawie prowadzą belgijskie służby" - podała straż graniczna.
Od początku 2025 roku dzięki działaniom funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału SG realizowanym samodzielnie oraz przy współpracy z innymi służbami zatrzymano w kraju i poza granicami 138 pojazdów pochodzących z przestępstw. Wartość wszystkich aut oszacowano na ponad 17,3 miliona złotych.
