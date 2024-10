Przejęli blisko 600 automatów do gier i milion złotych w gotówce

Akcja na Mazowszu to efekt śledztwa prowadzonego od marca 2024 r. Dotyczy grupy, która organizowała nielegalne gry hazardowe na terenie województwa mazowieckiego.

- Funkcjonariusze przeszukali kilkadziesiąt posesji, w tym magazyny, lokale usługowe oraz prywatne mieszkania w województwie mazowieckim. Podczas akcji zabezpieczyli 589 automatów i zlikwidowali magazyn, który był zapleczem logistycznym dla organizatorów procederu. W magazynie nie tylko przechowywano, ale również naprawiano i montowano nielegalne urządzenia do gier - wyjaśniła rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej młodszy aspirant Justyna Pasieczyńska.

28 osób z zarzutami

KAS przypomniała, że organizowanie gier hazardowych bez zezwolenia to nie tylko wykroczenie, ale także poważne przestępstwo. Sprawcy muszą liczyć się z karą grzywny, a także pozbawieniem wolności do 3 lat. Co więcej, właściciele lokali, w których działają niezarejestrowane automaty, mogą zostać ukarani grzywną sięgającą 100 tys. zł od każdego urządzenia