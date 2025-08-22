Logo TVN Warszawa
Planują drogowy "ring" wokół Warszawy. We wrześniu seria spotkań z mieszkańcami

We wrześniu rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami w sprawie OAW
We wrześniu rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami w sprawie OAW
Źródło: GDDKiA
We wrześniu rozpocznie się seria spotkań z mieszkańcami gmin na północ i zachód od Warszawy w sprawie budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Omawiane będą cztery warianty przebiegu przyszłej trasy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że we wrześniu spotkania informacyjne odbędą się w ośmiu gminach dla odcinka od S10 do DK92. Natomiast w październiku i na początku listopada zorganizowane zostaną spotkania w 13 gminach dla fragmentu od DK92 do S7 na południe od Warszawy.

"W ramach prac nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ) przygotowane zostały cztery warianty przebiegu przyszłej trasy od projektowanej S10 do DK92 (pierwszy odcinek) i dalej od DK92 do S7 na południe od Warszawy (drugi odcinek). Jednym z nich jest poprowadzenie OAW po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 50. Wszystkie warianty OAW projektowane są w jednakowym stopniu szczegółowości" - informuje GDDKiA.

"Nic nie jest przesądzone"

Początek pierwszego odcinka OAW jest planowany na połączeniu z planowaną trasą S10 w rejonie Nacpolska. Trzy z czterech wariantów przebiegają po zachodniej stronie Wyszogrodu, a jeden - po stronie wschodniej. Wszystkie kończą się na przecięciu z drogą krajową numer 92, po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa. Trzy pierwsze warianty w gminie Nowa Sucha, a czwarty: w gminie Sochaczew.

"Na tym etapie jeszcze nic nie jest przesądzone, wszystkie warianty są traktowane na równi. Wnioski i uwagi zgłoszone w trakcie spotkań informacyjnych będą szczegółowo analizowane przez GDDKiA i projektanta" - podkreśla w komunikacie GDDKiA.

Każde zaplanowane spotkanie będzie odbywało się w dwóch turach. W godzinach 11-15 projektanci będą odpowiadać na indywidualne pytania zainteresowanych (bez konieczności wcześniejszego umawiania się), natomiast o 16 będzie rozpoczynało się spotkanie ogólne dotyczące przebiegu wszystkich wariantów przebiegających przez poszczególne gminy.

Kalendarz spotkań informacyjnych

- gmina Naruszewo 4 września (czwartek) w godzinach: 11:00-15:00 – spotkania indywidualne 16:00-18:00 – spotkanie ogólne    Świetlica wiejska w Nacpolsku, ul. Szkolna 16 - gmina Mała Wieś 5 września (piątek) w godzinach: 11:00-15:00 – spotkania indywidualne 16:00-18:00 – spotkanie ogólne Sala konferencyjna Urzędu Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1 - gmina Młodzieszyn 9 września (wtorek) w godzinach: 11:00-15:00 – spotkania indywidualne 16:00-18:00 – spotkanie ogólne Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Młodzieszynie, ul. Wspólna 13A - gmina Brochów 10 września (środa) w godzinach: 11:00-15:00 – spotkania indywidualne 16:00-18:00 – spotkanie ogólne Ochotnicza Straż Pożarna w Przęsławicach, Przęsławice 52 - miasto i gmina Wyszogród 11 września (czwartek) w godzinach: 11:00-15:00 – spotkania indywidualne 16:00-18:00 – spotkanie ogólne Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszogrodzie (sala na I piętrze), ul. Niepodległości 6 - gmina Rybno 15 września (poniedziałek) w godzinach: 11:00-15:00 – spotkania indywidualne Sala konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Długa 20 16:00-18:00 – spotkanie ogólne Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Rybnie, ul. Długa 11 - gmina Nowa Sucha 16 września (wtorek) w godzinach: 11:00-15:00 – spotkania indywidualne Sala w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozłowie Szlacheckim, Kozłów Szlachecki 38A 16:00-18:00 – spotkanie ogólne Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Kozłowie Szlacheckim, Kozłów Szlachecki 54 - gmina Sochaczew 18 września (czwartek) w godzinach: 11:00-15:00 – spotkania indywidualne 16:00-18:00 – spotkanie ogólne Sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Kątach, Kąty 74B.

Będą analizować kilka kryteriów

Materiały informacyjne wraz z formularzem opinii są dostępne na stronie internetowej oaw-s10-dk92.pl. GDDKiA czeka na opinie do 3 października.

Po zakończeniu akcji informacyjnej drogowcy wraz z biurem projektowym przeanalizują opinie i postulaty. "Te, które będą możliwe do wprowadzenia, zostaną uwzględnione w dokumentacji projektowej. Następnie wykonana zostanie analiza wielokryterialna w oparciu o kryteria społeczne, środowiskowe, techniczne oraz ekonomiczne. Jej wyniki pozwolą na wybór najkorzystniejszego wariantu przebiegu drogi, który zostanie wskazany jako wariant preferowany we wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Warszawie o wydanie decyzji środowiskowej" - podaje GDDKiA. Wniosek ma zostać złożony w drugiej połowie przyszłego roku.

Wschodnia część OAW

Ponadto GDDKiA przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla wschodniej części obwodnicy. Ta część będzie się łączyć z S7 na północ i południe od stolicy. GDDKiA informowała w kwietniu tego roku, że obecnie rozważane są cztery warianty. Jeden zakłada poprowadzenie trasy z wykorzystaniem istniejącej drogi krajowej nr 50, a trzy pozostałe warianty zakładają przeprowadzenie obwodnicy nowym śladem.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej
Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej
Źródło: GDDKiA
