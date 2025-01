Budżet Obywatelski Mazowsza dużo skromniejszy od warszawskiego

Etno plac zabaw w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu - projekt z budżetu obywatelskiego Źródło: Kocham Mazowsze / Facebook

30 milionów złotych czeka na wydanie w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Projekty w tegorocznej edycji można zgłaszać do 2 marca. Pomysłodawcy muszą zebrać 50 podpisów poparcia, by ich projekt miał szansę trafić pod głosowanie.

W stolicy trwa weryfikacja projektów zgłoszonych do miejskiego budżetu obywatelskiego. Termin rejestracji zgłoszeń upłynął 21 stycznia. Na stronie tej inicjatywy sprawdzamy, że zgłoszonych zostało 2200 pomysłów. Do wydania jest 120 milionów złotych.

To niejedyne pieniądze, jakimi dysponować mogą mieszkańcy. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ogłosił w piątek start szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W tym roku na realizację zwycięskich projektów zarezerwowano 30 milionów złotych. Zgłaszać je mogą wszyscy mieszkańcy Mazowsza, także nieletni, lecz w ich imieniu projekt powinni złożyć oficjalnie rodzice lub opiekunowie prawni. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest uzyskanie poparcia dla projektu od 50 mieszkańców województwa. Każdy może zgłosić i poprzeć dowolną liczbę projektów.

W poprzedniej, piątej edycji kwota przeznaczona na realizację projektów także wynosiła 30 milionów złotych, a we wcześniejszych czterech - 25 milionów złotych.

Jak zgłosić projekt? Są dwa sposoby

Jakie są wymagania wobec projektów? Po pierwsze, muszą być one ogólnodostępne dla mieszkańców Mazowsza. Po drugie, zgodne z zakresem działań województwa. Po trzecie, możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego. Po czwarte, muszą znajdować się na nieruchomości, do której tytuł prawny ma województwo, jeśli są to projekty dotyczące inwestycji.

Zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego na realizację pomysłów nieinwestycyjnych można uzyskać maksymalnie do 240 tysięcy złotych, a na nowe inwestycje - do 1,2 miliona złotych.

Projekty można zgłaszać na dwa sposoby: przez stronę bom.mazovia.pl lub formularz papierowy, który należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Warszawie lub w jednej z delegatur w: Radomiu, Siedlcach, Płocku, Ciechanowie, Ostrołęce, Piasecznie, Żyrardowie lub Wołominie. Należy zamieścić je na specjalnych formularzach, które przygotowali urzędnicy. Są one dostępne do pobrania na stronie BOM.

Termin zgłaszania projektów mija 2 marca. Wyniki ocen projektów zostaną przedstawione do 18 czerwca. Głosowanie będzie trwać od 25 lipca do 7 września. Mieszkańcy poznają do 19 września 2025 roku projekty wybrane do realizacji.

Zdrowie, bezpieczeństwo, sport...

- Poprzednie edycje pokazały, że najwięcej projektów dotyczy zdrowia i bezpieczeństwa, sportu i edukacji, kultury i ekologii. Ze środków BOM kupiliśmy już 27 specjalistycznych ambulansów, wybudowaliśmy nowe trasy rowerowe, a biblioteki i szpitale zyskały nowoczesny sprzęt. W całym regionie zorganizowane zostały warsztaty, festiwale, pikniki, spektakle. Dzięki pomysłom i głosom mieszkańców ciągle poszerzamy ofertę wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych. Zachęcam do zgłaszania projektów i udziału w głosowaniu - mówi marszałek Adam Struzik, cytowany w komunikacie urzędu.

Pośród dotychczas wybranych do realizacji projektów są między innymi cykl wydarzeń kulturalno-rekreacyjno-sportowych "Lato nad Pilicą", "Edukacja na szlakach Mazowsza 2025", czyli warsztaty i wycieczki dla dzieci oraz dorosłych, "Ciechanowska Akademia Sportu i Zdrowia", "Turniej sołectw i wielki piknik w Nasielsku" czy "Letnie Kino Plenerowe" w miejscowości Olszewo-Borki.

