- Zdarzenie miało miejsce w Markach około godziny 15 w sobotę (24 sierpnia - red). Ja jechałam 50 kilometrów na godzinę, oni wcale wolniej nie jechali. Przez cały czas byli na ulicy i nagle skręcili bez żadnej sygnalizacji, że mają zamiar to zrobić. Według mnie to bardzo niebezpieczna sytuacja, w dodatku na hulajnogach elektrycznych nie można jechać w dwie osoby - skomentowała autorka nagrania. - Zdarzało mi się widywać na ulicy osoby, które nieprzepisowo poruszały się na hulajnodze w dwie osoby, jednak to była pierwsza, gdzie drugim pasażerem było dziecko - dodała.

Według Łukasza Zboralskiego, dziennikarza zajmującego się bezpieczeństwem ruchu drogowego i redaktora naczelnego portalu brd24.pl, zdecydowana większość użytkowników hulajnóg elektrycznych jeździ niezgodnie z przepisami. - Bardzo często są to podróże z pasażerem, co jest zabronione, często zdarza się, że przejeżdżają przez przejścia dla pieszych, co również jest zabronione lub jeżdżą po chodniku szybciej niż piesi, a to także złamanie przepisów. Zdarzają się również przypadki jazdy z dużymi prędkościami, choć hulajnogi obowiązuje ograniczenie do 20 km na godz. - wymienia dziennikarz.