"Pod śmietnikiem, obok placu zabaw, leżały okryte foliowym workiem zwłoki"

Starsza kobieta zmarła na jednym z osiedli w Makowie Mazowieckim. Jak twierdzą jej bliscy, ciało przykryte workiem leżało dwie godziny przed śmietnikiem. Rodzina ma żal do służb ratowniczych, że ciało zmarłej nie było przez cały czas, po odjeździe karetki, zasłonięte parawanem. Do sprawy odniosła się straż, policja i starosta.

Zdarzenie opisała w mediach społecznościowych strona "Społecznicy z Okolicy". Jak czytamy, do śmierci kobiety doszło w sobotę w Makowie Mazowieckim przy ulicy Mickiewicza 27. "Pod śmietnikiem, w sąsiedztwie Sanepidu, placu zabaw i okolicznych bloków mieszkalnych, leżały okryte foliowym workiem zwłoki. Z przekazanych nam przez rodzinę informacji wynika, że wezwane i przybyłe na miejsce służby, próbowały reanimować nieprzytomną kobietę, jednakże gdy ta nie dawała oznak życia, okryli jej ciało i odjechali z miejsca zdarzenia. Zwłoki leżały pod śmietnikiem ponad dwie godziny" - napisano

"Z przesłanych do nas relacji wynika, że zmarła nie została ogrodzona żadnym parawanem, nie było też przy niej żadnego funkcjonariusza policji. Ciało przyciągało uwagę biegających w pobliżu dzieci, przypadkowych gapiów i sąsiadów zerkających przez okna zza firanek. Rodzina zmarłej jest rozgoryczona tą sytuacją" - dodano.

"Społecznicy" zacytowali również wnuczkę zmarłej, która nie dowierzała, że służby nie zabezpieczyły ciała jej babci.

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl ustalił, że zgłoszenie dotyczące zmarłej kobiety wpłynęło około godziny 14, na miejsce wezwano zespół pogotowia ratunkowego i straż pożarną. - Prowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową. Jednak bez skutku, około 70-letnia kobieta zmarła - ustalił nasz reporter.

O zdarzenie zapytaliśmy straż pożarną. - Zostaliśmy zadysponowani do pomocy zespołowi ratownictwa medycznego. Po dojeździe na miejsce zdarzenia strażacy zabezpieczyli je w postaci parawanów. Osłonili przed osobami postronnymi czynności, które były wykonywane. Ratownicy medyczni prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową osoby poszkodowanej. Strażacy pomagali w tych działaniach. Po odstąpieniu od medycznych czynności ratowniczych strażacy zakończyli działania i wrócili do koszar, pozostawiając na miejscu parawan, który osłaniał ciało. Co było dalej? Trudno się do tego ustosunkować - wytłumaczył nam oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim młodszy kapitan Dariusz Ostrowski

Policja w Makowie Mazowieckim opublikowała komunikat w sprawie całej sytuacji. Wynika z niego, że patrol został skierowany na miejsce o godz. 16.

"Trzy patrole z makowskiej komendy wykonywały czynności w związku ze zdarzeniami drogowymi jakie miały miejsce w Chełchach Kmiece i Chrzanowie-Broniszach, w których ranne zostały 3 osoby. Dlatego też na interwencję dyżurny skierował policjantów z Posterunku Policji w Różanie".

Na osiedle, gdzie zmarła kobieta, policjanci dotarli o godz. 16:40. "Zastali tam tylko członków rodziny i świadka zdarzenia. Ustalili, że o godz. 14:02 sąsiadka zauważyła siedzącą na fotelu w rejonie śmietnika kobietę, z którą nie było kontaktu. Wezwała karetkę pogotowia, która przybyła na miejsce. Pomimo reakcji medyków, 74-letnia kobieta zmarła" - czytamy w komunikacie. "Następnie na miejsce zdarzenia przyjechał kolejny członek rodziny, który okazał kartę zgonu kobiety. Lekarz stwierdził zgon kobiety z przyczyn naturalnych. W związku z tym ciało przekazano rodzinie. Policjanci zabezpieczyli zwłoki do momentu przyjazdu pracowników zakładu pogrzebowego " - podsumowano w komunikacie.

Pytania w tej sprawie wysłaliśmy również do biura prasowego wojewody mazowieckiego, który nadzoruje pogotowie. Zapytaliśmy między innymi, czy pozostawienie ciała było konsultowane pomiędzy ratownikami medycznymi a dyspozytorem i dlaczego nie było parawanu, skoro strażacy twierdzą, że go zostawili.