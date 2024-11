Z okolic dworca znikały rowery. W ustaleniu złodzieja pomógł monitoring

Policjanci z Legionowa pracowali nad sprawą kradzieży rowerów i hulajnóg, które znikały z okolic dworca. W ustaleniu tożsamości sprawcy pomogły zapisy monitoringu. W ten sposób śledczy dotarli do 32-latka, którego zatrzymali.

Zatrzymali go, gdy wychodził z bloku

- W minioną środę, w godzinach porannych pojechali do jednej z miejscowości w powiecie ciechanowskim i podjęli obserwację budynku, w którym miał przebywać będący w ich zainteresowaniu 32-latek. Kiedy z klatki bloku wyszedł mężczyzna odpowiadający rysopisowi podejrzanego, zatrzymali mieszkańca powiatu ciechanowskiego - poinformowała komisarz Justyna Stopińska, rzeczniczka legionowskiej policji.

Łupy sprzedawał na giełdzie

32-latek trafił do policyjnego aresztu. Policjanci ustalili, że mężczyzna na przełomie sierpnia i września, z terenu przyległego do legionowskiego dworca ukradł dwa rowery i jedną hulajnogę o łącznej wartości blisko cztery tysiące złotych. - Podejrzany podczas przesłuchania przyznał się do przedstawionych mu zarzutów i wyjaśnił, że skradzione rzeczy sprzedawał na giełdzie przypadkowym osobom. Mężczyzna usłyszał również zarzut posiadania środków odurzających - poinformowała rzeczniczka.