Policyjne kamery wychwytują przejazdy na czerwonym świetle

Kierowcy w oku kamery systemu ICAM Źródło: KPP Kozienice

Policjanci z Kozienic (Mazowieckie) ukarali 10 kierowców, którzy popełnili różne wykroczenia, w tym jazdę na czerwonym świetle. Funkcjonariusze wykorzystali mobilny system monitoringu ICAM.

W czwartek funkcjonariusze drogówki Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach wspierani przez policjantów z Radomia prowadzili działania związane z bezpieczeństwem na drogach.

- Podczas działań wykorzystywany był mobilny system monitoringu ICAM. Jest to system kamer umożliwiający rejestrację obrazu oraz jego zdalną transmisję do komputera. Kamery śledziły zachowania kierowców na skrzyżowaniach, gdzie często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji i zdarzeń drogowych - przekazała komisarz Ilona Tarczyńska z komendy w Kozienicach.

- Podczas zaledwie kilku godzin pracy kamery mundurowi ujawnili 10 kierujących, którzy naruszyli przepisu ruchu drogowego w tym jazdę na czerwonym świetle, czy też niezatrzymanie się na sygnalizatorze S-2. Ponadto policjanci zatrzymali dwóch kierujących, którzy nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami - poinformowała policjantka.

Kierowcy w oku kamery systemu ICAM Źródło: KPP w Kozienicach

Brak uprawnień, przejazd na czerwonym

Podała też klika przykładów z prowadzonych tego dnia kontroli. - 63-letni kierujący zbagatelizował nadawany sygnał świetlny koloru czerwonego, przejeżdżając skrzyżowanie. W trakcie kontroli okazało się, że mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Za popełnione wykroczenie otrzymał mandat karny w wysokości 500 złotych i 15 punktów karnych z uwagi na brak uprawnień został skierowany na kierującego wniosek do sądu - podała komisarz Tarczyńska.

Niespełna półtorej godziny później kolejny 63-latek, kierując pojazdem marki Opel, przejechał na czerwonym świetle. Mężczyzna również otrzymał mandat w wysokości 500 złotych, a na jego konto wpisano 15 punktów karnych.

- Do kolejnych zatrzymań kierujących doszło około godzinie 11.30, gdzie kierujący pojazdem BMW oraz Suzuki nie zastosowali się do sygnału S-2. Obaj otrzymali mandaty w wysokości 500 złotych, a na ich konta zostało dopisanych sześć punktów karnych - wyliczyła policjantka.

Kamera śledzi nie tylko kierowców

Tarczyńska wyjaśniła, że system kamer ICAM umożliwia policjantom monitoring w dowolnym miejscu, "umożliwiając skuteczne rejestrowanie nieprawidłowości zarówno ze strony kierowców, jak i pieszych czy rowerzystów".

- Jego wykorzystanie w codziennej służbie ma na celu skoordynowane działania w zakresie egzekwowania przepisów ruchu drogowego oraz zwiększenia świadomości uczestników ruchu o konieczności przestrzegania norm bezpieczeństwa - podsumowała.